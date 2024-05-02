股市估市：美股回調有利延續牛市

半導體行業因人工智能（AI）需求強勁，前景仍非常正面。截至上周五收市，費城半導體指數（SOX）一周回升約10%，或反映不同科技股因借力AI推動業績好過預期，而令市場重新評估半導體行業機會。

預期半導體企業盈利增長持續上升或支持費城半導體指數向上，在記憶體銷售和AI推動下仍非常看好行業前景。最近美股同樣因地緣政治事件及市場對美國減息預期降溫而下跌，但股市近期回調或為趁低吸納機會，期待已久的回調將有助重整牛市。

地緣風險影響料屬短暫 地緣政治風險對股市影響通常短暫。儘管最近幾周中東事件風險升溫，仍然預計局勢不會進一步升級。倘若衝突大幅升級，增加伊朗石油生產或油輪通過霍爾木茲海峽的風險，或令油價升至每桶100美元以上。

然而，參考油價在過去3個月內升40%以上的情況，股市回報平均值及中位數期間仍保持平穩，並錄得低單位數正回報，故即使油價繼續反映風險溢價而高企，環球商業周期轉變和通脹回歸應廣泛利好股市。

最近環球製造業採購經理指數（PMI）回升至50以上的擴張區域，過去股票及信貸市場在此情況下繼續表現良好，美股在製造業PMI回升至50以上後的60個交易日回報均值及中位數皆約5%，股市似能延續積極趨勢。

另一方面，市場已大幅降低減息預期，目前只預測聯儲局今年減息兩次以內，惟料市場需要在未來3至4周內再排除聯儲局減息幅度40至70點子，美國10年期國債孳息率同時上升20點子，才能導致股市調整更深及更持久，但發生該情況難度相對較高。

資金流向揭示中期走勢 股市倉位之前側重好倉，投資情緒高漲，地緣政治風險和長期利率上升似乎是股市止賺離場催化劑。是次回調修正，股市好倉未有如之前般一面倒，部分技術指標甚至已進入超賣區域，加上最近資金流數據預示不同股市中期升勢將廣泛好轉的觀點。去年累計流入貨幣市場基金約1.3萬億美元，佔全球資產管理規模（AUM）16%，但流入趨勢正在放緩，3月和4月甚至共流出1,630億美元（佔AUM的2%）。由現金類資產如貨幣市場基金轉向股票基金，有望利好股市。

環球股市將回歸關注企業盈利，對未來環球每股盈利前景保持相對樂觀，繼續預期股市中期將有更多不同的領袖股，支持更多周期性市場和行業表現，股市近期回調或為趁低吸納機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪