蝕讓不絕：緹山洋房首宗二手傳貶兩成

樓價走勢在撤辣後未見太大起色，市區豪宅項目亦錄勁蝕個案，市傳石硤尾緹山錄首宗二手買賣，若成交屬實，該洋房約兩年大幅貶值逾4,000萬元。

市場消息稱，上述為項目單號洋房，實用面積約2,846方呎，四房連三套房間隔，附有花園、平台及天台，設私人升降機及兩個車位，近日傳以約1.4億元獲承接，呎價逾49,000元。原業主於2022年向發展商買入物業，若落實售出，帳面將虧損約兩成。

此外，由於何文田站新盤低價推出，令同區二手價格受壓，消息指，同區Kadoorie Hill低層A室三房戶，實用面積約1,070方呎，減價約400萬元，以約1,980萬元連車位售出，呎價約18,505元。資料顯示，該盤對上一次呎價失守2萬元，要追溯至2016年7月，反映是次呎價創近8年新低。原業主於2017年10月以約2,560萬元購入物業，現沽貨帳面虧蝕約580萬元。

嵐山三房9年輸兩球 至於新界半新盤亦有蝕賣情況。市場稱，大埔嵐山9座高層G室，實用面積約905方呎，三房間隔享山景，略減約11萬元，以約889萬元易手，呎價約9,823元。單位2015年7月一手購入價約1,096萬元，當年曾是對外開放的連裝修示範戶，至今仍要跌價約207萬元或約18.9%。