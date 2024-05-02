美銀中心全層連車位呎售1.8萬 14年低
中環甲級商廈錄低價成交個案。美國銀行中心30樓全層以2.6億元連多個車位售出，平均呎價逾18,732元，料為項目約14年新低呎價。
德祥地產(00199)日前公布，上述現用作集團香港總部的物業，建築面積約13,880方呎，連4樓4043、4087、4088及4089號共4個車位，售予一家於本港主板上市物業發展商的全資附屬公司，交易完成日期為今年7月31日。集團又指，該全層寫字樓會售後租回，月租65萬元，租期一年，可再續租一年。
若依上述租金計算，新買家可享租金回報率約3厘。資料顯示，該物業於2004年以約1.02億元購入。
鄧成波家族傳沽長沙灣酒店
資料顯示，美國銀行中心高層07及08室，面積約2,659方呎，於2019年以約1.43億元易手，呎價約5.38萬元為項目高位，最新全層成交單位呎價僅逾18,000元，較高峰大跌約65%，並料跌返2010年時水平。
另一方面，有消息稱，由鄧成波家族持有的長沙灣旭逸雅捷酒店‧荔枝角，市傳以約2.2億元易手，平均每個房間做價逾184萬元。
該酒店前身為一幢21層高的商業大廈，該家族於2012年以約2.18億元買入，於2022年完成酒店改建工程，現時提供119間客房、3個私家車位及一個貨車上落貨設施，入則建築面積約38,619方呎。
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