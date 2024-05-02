美銀中心全層連車位呎售1.8萬 14年低

中環甲級商廈錄低價成交個案。美國銀行中心30樓全層以2.6億元連多個車位售出，平均呎價逾18,732元，料為項目約14年新低呎價。

若依上述租金計算，新買家可享租金回報率約3厘。資料顯示，該物業於2004年以約1.02億元購入。

鄧成波家族傳沽長沙灣酒店 資料顯示，美國銀行中心高層07及08室，面積約2,659方呎，於2019年以約1.43億元易手，呎價約5.38萬元為項目高位，最新全層成交單位呎價僅逾18,000元，較高峰大跌約65%，並料跌返2010年時水平。

另一方面，有消息稱，由鄧成波家族持有的長沙灣旭逸雅捷酒店‧荔枝角，市傳以約2.2億元易手，平均每個房間做價逾184萬元。

該酒店前身為一幢21層高的商業大廈，該家族於2012年以約2.18億元買入，於2022年完成酒店改建工程，現時提供119間客房、3個私家車位及一個貨車上落貨設施，入則建築面積約38,619方呎。