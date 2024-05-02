新盤本月料推2700伙

The YOHO Hub II昨首度對外開放現樓，現場出現排隊人龍。

YOHO Hub II首日開放現樓 5000人參觀 新盤市場踏入5月隨即起動，以低價搶攻的新鴻基地產( 00016 )港鐵元朗站The YOHO Hub II，昨首日對外開放現樓反應熱烈，單日錄約5,000參觀人次；計及其他全新盤，本月潛在推售單位逾2,700伙。另外，長實集團( 01113 )沙田名日‧九肚山再度減價加推單位，減幅逾兩成半。

The YOHO Hub II首批單位開價，較逾兩年前的上一期低約28%，昨開放現樓即吸引大批睇樓客前往參觀，現場更出現排隊人龍，項目將於明日接受認購登記。資料顯示，該盤首張價單提供188伙，平均呎價約14,338元，兩房折實入場費682.92萬元。

名日‧九肚山減價加推 近日減價推售的沙田名日‧九肚山，昨以價單形式發售9伙，並即日沽7伙，套現近1.29億元，包括有內地客於早上專程從深圳來港購入單位。長實營業經理詹勳榮指，因應其他景觀及間隔單位查詢眾多，昨加推5伙並安排周日以價單發售。

加推單位均屬2座A室，實用面積1,213方呎，四房雙套房間隔，價單並作更新，折實售價1,725.5萬至1,868.3萬元，呎價約14,225元起，較之前勁減約26至28.4%不等。

昨日假期新盤銷情不俗，其中，會地的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE與第12B期PARK SEASONS單日共售3伙，整個系列累沽704伙，套現逾44.5億元。