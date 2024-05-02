新盤本月料推2700伙
YOHO Hub II首日開放現樓 5000人參觀
The YOHO Hub II首批單位開價，較逾兩年前的上一期低約28%，昨開放現樓即吸引大批睇樓客前往參觀，現場更出現排隊人龍，項目將於明日接受認購登記。資料顯示，該盤首張價單提供188伙，平均呎價約14,338元，兩房折實入場費682.92萬元。
名日‧九肚山減價加推
近日減價推售的沙田名日‧九肚山，昨以價單形式發售9伙，並即日沽7伙，套現近1.29億元，包括有內地客於早上專程從深圳來港購入單位。長實營業經理詹勳榮指，因應其他景觀及間隔單位查詢眾多，昨加推5伙並安排周日以價單發售。
加推單位均屬2座A室，實用面積1,213方呎，四房雙套房間隔，價單並作更新，折實售價1,725.5萬至1,868.3萬元，呎價約14,225元起，較之前勁減約26至28.4%不等。
相比4月，本月整體一手市場稍為降溫，暫已落實發售的還有資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，明日首輪公開銷售104伙，將於今日截票。不過，月內仍有不少全新項目醞釀登場，中信泰富大坑道135號峻譽‧渣甸山早前已上載樓書，今日開放示範單位予傳媒預覽。
昨日假期新盤銷情不俗，其中，會地的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE與第12B期PARK SEASONS單日共售3伙，整個系列累沽704伙，套現逾44.5億元。
ST. GEORGE'S賣6380萬
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