產經

新盤本月料推2700伙

The YOHO Hub II昨首度對外開放現樓，現場出現排隊人龍。 The YOHO Hub II昨首度對外開放現樓，現場出現排隊人龍。
The YOHO Hub II昨首度對外開放現樓，現場出現排隊人龍。
YOHO Hub II首日開放現樓 5000人參觀
新盤市場踏入5月隨即起動，以低價搶攻的新鴻基地產(00016)港鐵元朗站The YOHO Hub II，昨首日對外開放現樓反應熱烈，單日錄約5,000參觀人次；計及其他全新盤，本月潛在推售單位逾2,700伙。另外，長實集團(01113)沙田名日‧九肚山再度減價加推單位，減幅逾兩成半。
The YOHO Hub II首批單位開價，較逾兩年前的上一期低約28%，昨開放現樓即吸引大批睇樓客前往參觀，現場更出現排隊人龍，項目將於明日接受認購登記。資料顯示，該盤首張價單提供188伙，平均呎價約14,338元，兩房折實入場費682.92萬元。
名日‧九肚山減價加推
近日減價推售的沙田名日‧九肚山，昨以價單形式發售9伙，並即日沽7伙，套現近1.29億元，包括有內地客於早上專程從深圳來港購入單位。長實營業經理詹勳榮指，因應其他景觀及間隔單位查詢眾多，昨加推5伙並安排周日以價單發售。
加推單位均屬2座A室，實用面積1,213方呎，四房雙套房間隔，價單並作更新，折實售價1,725.5萬至1,868.3萬元，呎價約14,225元起，較之前勁減約26至28.4%不等。
相比4月，本月整體一手市場稍為降溫，暫已落實發售的還有資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，明日首輪公開銷售104伙，將於今日截票。不過，月內仍有不少全新項目醞釀登場，中信泰富大坑道135號峻譽‧渣甸山早前已上載樓書，今日開放示範單位予傳媒預覽。
至於新世界發展(00017)及遠東發展(00035)啟德承景街2號項目亦於今日命名，項目1期提供291伙。會德豐地產及恒基地產(00012)等同區MIAMI QUAY項目，昨率先安排代理參觀現樓，吸引逾300名代理到場。此外，同區華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)的澐璟，昨售出8座16樓A室三房海景戶，成交價4,773.25萬元，呎價約31,300元。
昨日假期新盤銷情不俗，其中，會地的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE與第12B期PARK SEASONS單日共售3伙，整個系列累沽704伙，套現逾44.5億元。
ST. GEORGE'S賣6380萬
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIA期昨日招標沽8伙，套現逾1.8億元。信和置業(00083)等的同區ST. GEORGE'S MANSIONS，昨以6,380萬元沽出3座2樓B室三房雙套戶，呎價約34,674元。
詹勳榮指，名日‧九肚山昨加推5伙特色戶，享有池海雙景。詹勳榮指，名日‧九肚山昨加推5伙特色戶，享有池海雙景。
詹勳榮指，名日‧九肚山昨加推5伙特色戶，享有池海雙景。
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