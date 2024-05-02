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●小米集團(01810)首款電動汽車Xiaomi SU7系列發布後首月交付的成績出爐，截至4月底，該款電動車已收到約8.8萬份確認訂單，4月3日首次交付起已交付7,058輛。董事長雷軍稱，正全力擴充產能、加速交付，確保完成今年交付10萬輛的任務。
●比亞迪股份(01211)公布，4月新能源汽車產量達33.4萬輛，按年升59.48%，過去4個月累計產量達94.63萬輛，漲21.85%。銷量方面，4月錄31.32萬輛，增48.95%，首4個月累計總量約93.95萬輛，也升23.23%。4月共4.1萬輛新能源乘用車往海外銷售，多於3月的3.84萬輛。
●吉利汽車(00175)公布，4月汽車總銷量錄15.32萬輛，按年升39.31%；首4個月累計總銷量62.89萬輛，亦升46.87%。其中，電動車品牌「極氪」表現標青，單計4月銷量為1.6萬輛，4個月累計4.91萬輛，分別漲98.6%及1.1倍。
●南韓4月出口按年升13.8%至562.6億美元，增幅略高於市場預期的13.7%，遠勝3月的3.1%，連增7個月，受晶片出口連升6個月、包括上月再急升56.1%帶動。同時，汽車銷售和對美出口總額攀至歷史新高。
●融創中國(01918)指，執行董事汪孟德及旗下融創房地產集團因未能按時披露2022年中期報告，而受到上交所及深交所的紀律處分。董事會指相關違規為客觀原因所致，紀律處分不會對集團業務或營運產生重大不利影響。
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