●南韓4月出口按年升13.8%至562.6億美元，增幅略高於市場預期的13.7%，遠勝3月的3.1%，連增7個月，受晶片出口連升6個月、包括上月再急升56.1%帶動。同時，汽車銷售和對美出口總額攀至歷史新高。