港餐飲企業逆境求存

境外消費增 兩餸飯崛起 走塑添成本 新冠疫情過去，香港經濟已經歷疫後的整個完整年度，惟見到香港的消費市道尚未恢復至疫前水平，加上多了港人到境外消費，加大消費行業所面對的挑戰。其中，餐飲業可謂重災區，以下分析4家香港知名的餐飲品牌股表現。

值得注意的是，大家樂非單只在香港經營餐飲，亦同時在內地拓展業務。以截至去年9月底止的中期業績為例，香港及內地業務分別佔比82%及約18%；集團手頭現金約11.17億元，外部借貸為4億元，尚未行使資本承擔為3.69億元；集團在港擁有383間門店，在內地擁有160間門店。

外賣餐具徵費轉嫁買家 香港首階段管制即棄塑膠產品4月22日起實施，大家樂早前宣布，旗下全線品牌逾380間分店轉用非塑膠外賣餐具，每份收費一元。而翻查其截至去年9月底止中期業績，原材料及包裝成本佔集團成本第二多，只是僅次人工，相關金額為12.02億元，按年升逾6%。

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，該企徵收一元的外賣餐具，應可較好控制外賣成本。至於短期反彈阻力位，他料在100天線（即8.7元附近），支持位則在去年10月低位，約7.65元水平。

行業競爭加大 事實上，無論大家樂抑或大快活，昔日都是基金愛股，惟現時卻光輝不再，而其股價拾級而下的情況亦反映欠資金青睞。

雖然大快活現價股息率逾7厘，惟李偉傑分析，近期本地餐飲股反覆向下的形態未變，一來反映疫後市民用膳習慣不同，包括兩餸飯崛起及外賣愈受追捧，餐飲行業競爭加大，李料該企股價反彈阻力位在8.8元，以7.5元為防守目標。

截至去年底公司手頭現金約有3.45億元，扣除計息銀行借貸總額約8,570萬元後，現金盈餘淨額約為2.59億元，負債比率約7%。

「一蚊雞」推廣反應失色 每逢4、5月，稻香都會推出「一蚊雞」，但有別於過去推廣期間酒樓人山人海，如今多了兩餸飯店及港人北上的挑戰，推廣的反應已不如前。疫情已過，但基本上酒樓晚市至今未復原，加上經濟景氣不好，就連婚嫁餐飲都未復疫前水平，而酒席和晚飯正是酒樓利錢最厚的業務，反映其主營業務毛利率存在壓力，靠自動化工序經營省下成本，未必夠填補毛利缺口。

信誠證券聯席董事張智威分享其在稻香飲茶的親身經驗，指酒樓內的自助煲茶機經常運作不順，「水唔熱之餘，侍應態度一般兼要客戶自助點餐」，他直言對比內地用膳質素高下立見，雖然在內地都要自助點餐，但服務質素卻遠勝本港。也許，這意味稻香業務尚有頗大的改善空間。不過，股價方面，稻香股份流動性不高，技術上，支持位在0.6元，較大阻力位在0.9元。

譚仔的香港業務相對穩定，較大風險在於拓展海外業務的成效。不過，集團勝在財務狀況穩健，截至去年9月底止手頭現等值13.39億元，並無任何計算銀行及其他借款。

股價高位蒸發逾70% 其股價近期創上市新低，曾見0.89元，自歷史高位累計蒸發逾70%。雖然上半年收入有13.87億元，按年升10%，惟增速不及往年。張智威表示，港人北上現時選擇多，對比本地食肆價錢貴、服務差、選擇少的情況截然不同，料其支持位於0.8元，阻力位在1.1元。

大快活曾是基金愛股。 大家樂小檔案 譚仔小檔案 稻香去年香港收入佔比達六成。 大快活小檔案 譚仔的香港業務相對穩定。 稻香小檔案