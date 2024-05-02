旅遊旺季揀股賺旅費
疫後出行火熱 帶挈相關板塊
今年農曆新年長假期旅遊出行火熱，其中，內地來港旅客人次更超過2018年同期水平，令市場憧憬即將到來的旅遊旺季可再創佳績。對投資者而言，一眾與旅遊產業鏈相關的股份更要密切留意，如能成功押中潛力股賺取旅費，旅遊時自然更加快樂！
航空股：國泰派息比率有上升空間
隨着疫情之後各國邊境解封，全球報復性旅遊的熱度持續，支撐機票價格居高不下。國際航空運輸協會（IATA）表示，受惠需求強勁和成本上漲，預期今年機票價格還會再上升，航空公司今年的盈利表現有望更勝去年。其中，反映航空公司客運業務獲利能力的單位旅客收益，繼2023年增長6.2%後，可望在今年再升1.8%。
需求勁成本漲 票價續揚
IATA指，高票價趨勢延續的原因包括波音和空中巴士公司交付客機進度延宕，導致航空公司難以增加航班，加上航空燃油、人力、飛機維修等成本節節攀升，因此不得不上調機票價格，把成本轉嫁到消費者身上。儘管如此，人們對乘飛機出行的需求不減，帶動機票銷售額進一步上揚。
港股市場不乏航空股的投資選擇。國泰航空(00293)去年成功扭虧轉賺90.67億元，是13載最勁，同時恢復派息，獲券商瑞銀維持「買入」評級，預期國泰今明兩年派息比率有上升空間。
另外，早前傳出中國國航(00753)近月重新研究增持國泰航空股權，儘管國泰管理層回應這純粹是市場猜測，缺乏證據，但市場依然看好潛在股權增持可凸顯國泰的深層次價值，以及可加強國航與國泰同盟之間的合作，包括航線及網絡整合，亦有助國泰處理內地的法規及客戶風險。
國航小注吸納 博追落後
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，隨着五一長假期展開，投資者值得關注旅遊旺季受惠股，其中以航空股較直接受惠。
他指隨着內地近日擴大免簽國家範圍，在早前農曆新年假期間未見炒起的內地航空股，可留意追落後的機會。其中，投資者可考慮小注中國國航，取其較受惠國際航班量恢復及走勢相對其餘兩隻內地航空股落後。至於其他航空股方面，公布業績後一度炒起的國泰航空預計需時整固，投資者宜候低吸納。
服務商、平台股：攜程預訂旺爆 收入倍增
大部分採取個人遊方式旅遊的人士會透過旅遊平台預訂機票、酒店住宿、接送服務、遊覽體驗活動等，而選擇跟團的人士亦會光顧旅行社。因此，當市道復常，人們旅遊次數增加，旅遊平台與相關服務商股份亦會受惠。
營運成本低 業務拓展快
李偉傑指，部署「季節限定」的旅遊旺季受惠股，旅遊預訂平台股可看高一線，因平台股的營運成本相對低、業務拓展快，更易受惠於旅遊業進一步復甦預期。其中，攜程集團(09961)業績有驚喜，股價一度衝高，近日回落仍可大致徘徊在10天線水平。
攜程去年第四季淨營業收入103.25億元人民幣，按年增逾105%，按季跌近25%；非公認會計準則（non-GAAP）淨利潤26.75億元人民幣，按年升437.15%，按季跌45.37%。業績略優於市場普遍預期，帶動該股股價創新高。
攜程管理層在業績交流會上表示，市場供應情況正在改善，出入境航班數量穩步回升，簽證政策變得愈來愈有利，如向中國旅客提供免簽證政策的國家和地區，在農曆新年假期期間表現出更好的復甦，反映未來一年出境旅遊強勁增長的潛力。公司認為，根據今年農曆新年假期的數據，出境旅遊航空公司和酒店的預訂量完全反彈，超過2019年水平。
集團近日公布，五一假期中，四線及以下城市旅遊預訂訂單按年增長1.4倍。
美銀證券的研究報告指，攜程去年第四季業績穩健，反映本地旅遊需求佳、出境遊復甦，把集團今明兩年收入預測上調4至7%，non-GAAP淨利潤預測上調5至6%，重申「買入」評級。
受攜程績佳刺激，同業同程旅行(00780)近日走勢亦跑贏大市，投資者看好集團亦可受惠機票價格和酒店日均房租同錄增長。券商富瑞預期，來自外遊的貢獻將於未來數年增加，同程旅行可以在穩定的競爭格局及下線城市較低的線上滲透率之下，繼續爭取市佔率，維持「買入」評級。
中旅東瀛遊齊轉賺
至於旅遊服務商香港中旅(00308)，主要經營旅行社、旅遊證件、旅遊景區、酒店及客運業務。集團去年賺逾2.4億元，較2022年度蝕約3.56億元轉虧為盈。
而主要在港從事旅行團及個人遊產品的設計、開發及銷售的東瀛遊(06882)，2023年業績扭虧為盈，錄得公司擁有人應佔綜合溢利淨額約7,165.7萬元。
消費股：行李箱需求殷 新秀麗看高一線
花旗早前發表報告，對中國旅遊業結構性增長維持正面觀點，相信休閒及旅遊的體驗式消費將繼續在行業中跑出。不過，基於宏觀經濟疲弱和旅遊模式改變，人均消費料低於疫情前水平。
受惠於休閒及商務旅遊的強勁復甦，行李箱需求及收入亦伴隨恢復，相關股份看高一線。全球最大行李箱品牌新秀麗(01910)去年多賺33.3%，毛利率提升3.5個百分點至59.3%的歷來新高。
至於內地最大免稅店營運商中國中免(01880)，集團今年第一季度淨利潤按年增長0.33%至23.08億元人民幣，營業收入下降9.45%至188.07億元人民幣。
海昌客流激增 業績續改善
券商國泰君安預期，海南離島免稅購物需求有望進一步回暖，特別是中高端消費需求持續復甦，加上匯率影響有望減弱，精品佔比提升，有利免稅店毛利率進一步優化。
另一隻與旅遊相關的消費股是主要在內地營運娛樂主題公園的海昌海洋公園(02255)。集團在今年農曆新年假期累計接待遊客近75萬人次，較2023年農曆新年假期增長一倍以上，對比2019年同期增長逾130%。
中銀證券表示，受惠於旅遊市場復甦，主題公園行業呈現供需兩旺，短期內看好海昌海洋公園在客流復甦下業績的持續改善，中長期看好其項目外延拓展、IP（知識產權）營運和輕資產營運轉型帶來的業績增長。
酒店股：華住擁品牌優勢 券商睇好
酒店股方面，大型連鎖酒店營運商華住集團(01179)擁有較強的品牌優勢。截至去年底，華住在18個國家經營9,394家酒店，擁有912,444間在營客房，品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、桔子酒店等。
公司表示，就其Legacy-Huazhu（不計德國酒店集團DH，可理解為原有內地業務）業務而言，受惠休閒及商務旅行需求持續復甦，集團2023年第四季度的平均可出租客房收入229元人民幣，按年升43.8%，恢復至2019年水平的120%，期內新開460家酒店，關閉225家酒店，於2023年全年淨增852家酒店。
去年出租客房收入超疫前
2023年全年計，平均可出租客房收入242元人民幣，按年增長53.9%，達到2019年水平的122%。去年日均房價299元人民幣，按年上升26.6%，入住率81.1%，升14.4個百分點。
券商大和表示，由於內地的結構性增長，酒店業仍然是該行的首選行業之一，並認為華住今年將進一步加速酒店開業，股價繼續跑贏大市。大和預計集團傳統每間客房收入將按年增長5%，這主要是由於華住繼續從當地同業中獲得客戶流量，從而帶動了入住率的恢復。另一券商高盛指，華住上季經營數據反映其營運及執行能力優於同業。
復星旅文受惠復甦有錢賺
主要以「Club Med」品牌經營度假村的復星旅遊文化(01992)去年轉賺3.07億元人民幣，並指在今年農曆新年假期得益於旅遊加速回暖，Club Med地中海俱樂部中國區總營業額（包括境內及出境遊）按年增長48%。其中，境內度假村營業額超疫情前2019年同期約40%，平均入住率83%；出境遊營業額較2023年同期升逾13倍，恢復至疫情前2019年同期的六成以上。
郵輪股：美股3企可吼 皇家加勒比標青
隨着雲頂香港去年除牌，投資者若要部署郵輪股，可以留意美股市場。美股3大郵輪股：皇家加勒比國際遊輪（美股：RCL）、嘉年華郵輪（美股：CCL）、挪威郵輪公司（美股：NCLH）受惠疫後復甦，股價於2023年觸底反彈，其中，皇家加勒比國際遊輪去年股價急飆1.45倍，是2023年升幅第三多的標普500指數成分股，僅次於兩大科技股英偉達（Nvidia）和Meta。
惟急彈過後，郵輪股在今年初略見疲軟，落後於整體大市。這與投資者開始衡量板塊今年面對的逆風有關，包括維護、船上食品和乘客服務等成本繼續上升，給利潤率帶來更大壓力。再者，傳統上第一季的入住率會出現季節性下滑，郵輪經營商需要加大促銷力度，亦可能影響業績表現。
料通脹回落有利外遊
儘管如此，專家預期3大郵輪股年內仍有上漲空間。隨着預期國際燃料價格下跌和國際郵輪旅行需求持續強勁，加上預料美國聯儲局減息和通脹回落的宏觀環境下，將有利提振消費者花在旅遊方面的開支。
皇家加勒比上周把今年全年每股經調整純利指引由9.5至9.7美元，向上修正為10.7至10.9美元，以中間值計即今年多賺近六成，高層展望需求和定價都會非常強勁。就在此時，同業維京以接近招股價範圍上限的24美元定價，用「VIK」編號登陸紐交所，去年列帳經營溢利按年升11.72倍。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：