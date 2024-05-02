旅遊旺季揀股賺旅費

疫後出行火熱 帶挈相關板塊 今年農曆新年長假期旅遊出行火熱，其中，內地來港旅客人次更超過2018年同期水平，令市場憧憬即將到來的旅遊旺季可再創佳績。對投資者而言，一眾與旅遊產業鏈相關的股份更要密切留意，如能成功押中潛力股賺取旅費，旅遊時自然更加快樂！

航空股：國泰派息比率有上升空間 隨着疫情之後各國邊境解封，全球報復性旅遊的熱度持續，支撐機票價格居高不下。國際航空運輸協會（IATA）表示，受惠需求強勁和成本上漲，預期今年機票價格還會再上升，航空公司今年的盈利表現有望更勝去年。其中，反映航空公司客運業務獲利能力的單位旅客收益，繼2023年增長6.2%後，可望在今年再升1.8%。

需求勁成本漲 票價續揚 IATA指，高票價趨勢延續的原因包括波音和空中巴士公司交付客機進度延宕，導致航空公司難以增加航班，加上航空燃油、人力、飛機維修等成本節節攀升，因此不得不上調機票價格，把成本轉嫁到消費者身上。儘管如此，人們對乘飛機出行的需求不減，帶動機票銷售額進一步上揚。

國航小注吸納 博追落後 華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，隨着五一長假期展開，投資者值得關注旅遊旺季受惠股，其中以航空股較直接受惠。

他指隨着內地近日擴大免簽國家範圍，在早前農曆新年假期間未見炒起的內地航空股，可留意追落後的機會。其中，投資者可考慮小注中國國航，取其較受惠國際航班量恢復及走勢相對其餘兩隻內地航空股落後。至於其他航空股方面，公布業績後一度炒起的國泰航空預計需時整固，投資者宜候低吸納。

服務商、平台股：攜程預訂旺爆 收入倍增 大部分採取個人遊方式旅遊的人士會透過旅遊平台預訂機票、酒店住宿、接送服務、遊覽體驗活動等，而選擇跟團的人士亦會光顧旅行社。因此，當市道復常，人們旅遊次數增加，旅遊平台與相關服務商股份亦會受惠。

攜程去年第四季淨營業收入103.25億元人民幣，按年增逾105%，按季跌近25%；非公認會計準則（non-GAAP）淨利潤26.75億元人民幣，按年升437.15%，按季跌45.37%。業績略優於市場普遍預期，帶動該股股價創新高。

攜程管理層在業績交流會上表示，市場供應情況正在改善，出入境航班數量穩步回升，簽證政策變得愈來愈有利，如向中國旅客提供免簽證政策的國家和地區，在農曆新年假期期間表現出更好的復甦，反映未來一年出境旅遊強勁增長的潛力。公司認為，根據今年農曆新年假期的數據，出境旅遊航空公司和酒店的預訂量完全反彈，超過2019年水平。

集團近日公布，五一假期中，四線及以下城市旅遊預訂訂單按年增長1.4倍。

美銀證券的研究報告指，攜程去年第四季業績穩健，反映本地旅遊需求佳、出境遊復甦，把集團今明兩年收入預測上調4至7%，non-GAAP淨利潤預測上調5至6%，重申「買入」評級。

消費股：行李箱需求殷 新秀麗看高一線 花旗早前發表報告，對中國旅遊業結構性增長維持正面觀點，相信休閒及旅遊的體驗式消費將繼續在行業中跑出。不過，基於宏觀經濟疲弱和旅遊模式改變，人均消費料低於疫情前水平。

海昌客流激增 業績續改善 券商國泰君安預期，海南離島免稅購物需求有望進一步回暖，特別是中高端消費需求持續復甦，加上匯率影響有望減弱，精品佔比提升，有利免稅店毛利率進一步優化。

中銀證券表示，受惠於旅遊市場復甦，主題公園行業呈現供需兩旺，短期內看好海昌海洋公園在客流復甦下業績的持續改善，中長期看好其項目外延拓展、IP（知識產權）營運和輕資產營運轉型帶來的業績增長。

公司表示，就其Legacy-Huazhu（不計德國酒店集團DH，可理解為原有內地業務）業務而言，受惠休閒及商務旅行需求持續復甦，集團2023年第四季度的平均可出租客房收入229元人民幣，按年升43.8%，恢復至2019年水平的120%，期內新開460家酒店，關閉225家酒店，於2023年全年淨增852家酒店。

去年出租客房收入超疫前 2023年全年計，平均可出租客房收入242元人民幣，按年增長53.9%，達到2019年水平的122%。去年日均房價299元人民幣，按年上升26.6%，入住率81.1%，升14.4個百分點。

券商大和表示，由於內地的結構性增長，酒店業仍然是該行的首選行業之一，並認為華住今年將進一步加速酒店開業，股價繼續跑贏大市。大和預計集團傳統每間客房收入將按年增長5%，這主要是由於華住繼續從當地同業中獲得客戶流量，從而帶動了入住率的恢復。另一券商高盛指，華住上季經營數據反映其營運及執行能力優於同業。

郵輪股：美股3企可吼 皇家加勒比標青 隨着雲頂香港去年除牌，投資者若要部署郵輪股，可以留意美股市場。美股3大郵輪股：皇家加勒比國際遊輪（美股：RCL）、嘉年華郵輪（美股：CCL）、挪威郵輪公司（美股：NCLH）受惠疫後復甦，股價於2023年觸底反彈，其中，皇家加勒比國際遊輪去年股價急飆1.45倍，是2023年升幅第三多的標普500指數成分股，僅次於兩大科技股英偉達（Nvidia）和Meta。

惟急彈過後，郵輪股在今年初略見疲軟，落後於整體大市。這與投資者開始衡量板塊今年面對的逆風有關，包括維護、船上食品和乘客服務等成本繼續上升，給利潤率帶來更大壓力。再者，傳統上第一季的入住率會出現季節性下滑，郵輪經營商需要加大促銷力度，亦可能影響業績表現。

料通脹回落有利外遊 儘管如此，專家預期3大郵輪股年內仍有上漲空間。隨着預期國際燃料價格下跌和國際郵輪旅行需求持續強勁，加上預料美國聯儲局減息和通脹回落的宏觀環境下，將有利提振消費者花在旅遊方面的開支。

皇家加勒比上周把今年全年每股經調整純利指引由9.5至9.7美元，向上修正為10.7至10.9美元，以中間值計即今年多賺近六成，高層展望需求和定價都會非常強勁。就在此時，同業維京以接近招股價範圍上限的24美元定價，用「VIK」編號登陸紐交所，去年列帳經營溢利按年升11.72倍。

國泰去年成功轉賺，且恢復派息。 華住是大型連鎖酒店營運商，其品牌包括桔子酒店。 中國國航股價走勢 嘉年華郵輪股價走勢 有大行認為，攜程去年第四季業績穩健，反映本地旅遊需求佳、出境遊復甦。 皇家加勒比國際遊輪去年股價大升逾倍。 新秀麗股價走勢 新秀麗是大型行李箱公司，受惠旅遊業強勁復甦。 國泰航空股價走勢 皇家加勒比國際遊輪股價走勢