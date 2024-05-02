五一長假內需股尋寶

內地首季經濟按年增長5.3%，惟期內消費數據遜預期，內需及消費仍然乏力，進入五一假期，且看假期效應下內地民眾消費力度會否有驚喜，為一眾內需消費板塊帶來吸納機遇。

影視娛樂：貓眼娛樂盈測獲上調 內地每逢五一、十一、春節這類黃金檔期，不少電影都會上映吸金，回顧今年春節檔期（2月10至17日）內地票房有80.16億元（人民幣‧下同），創史上新高；清明檔期票房亦有8.4億元，超越2021年同期的8.224億元，刷新電影史上清明檔期票房紀錄。

以此推算，今個五一長假影畫票房理應不俗，一眾影視股有炒作空間，加上市況趨穩，且看能否複製春節期間板塊上升的情況。但要留意，這類股份表現通常都「快上快落」，所以散戶要見好就收。

11部戲上映吸金 貓眼專業版上映日曆顯示，截至目前共有11部影片定檔今年五一檔上映，包括港產片《九龍城寨之圍城》、改編小說上畫的《穿過月亮的旅行》等。

本地零售：周大福六福受惠金價升 五一假期本港有煙花匯演，且看這招吸引內地旅客的成效如何，回顧去年五一假期則有662.5萬人次內地旅客來港，數字相當於疫情前的63%。

莎莎去季港澳銷售跌 不過，若到莎莎門市行一轉，會發現其售賣的產品部分較南韓等地便宜，反映其議價成本有一定能力，低價亦理應吸引客人光顧。莎莎早前公布，截至今年3月底止第四季度營業額10.4億元，按年跌4.1%，港澳方面，線上及線下銷售錄得8億元，與去年同期相比仍相差6,650萬元。

惟其內地營業額按年增加18.2%至1.5億元，線上銷售更急漲67.5%至1.09億元，佔集團在該地區總銷售額的73%，可見內地民眾的網上消費習慣已經成形。

內地零售：中免旺季佳績有望延續 近年內地無論奢侈品以至健康藥妝等產品均應有盡有，一來不少外資品牌都以網上形式或實體店打入內地市場，二是如海南近年的免稅購物額度從每年每人3萬元（人民幣‧下同）提高至10萬元，直接打擊香港轉口港地位，所以要在消費股尋寶，就要看內地民眾如何花錢，以及國際品牌與內地消費呈高關連系數上尋寶。

擴充海南免稅店谷銷售 回顧中國中免H股股價，今年春節後曾經出現炒風，由兔年約70港元上升至龍年開局約86港元，除了炒內需概念之外，亦與其海南業務有關，事關該企在三亞鳳凰機場開設免稅店第二期，是機場隔離區內獨幢免稅購物綜合體，涵蓋腕錶珠寶、香水、電子產品等產品。

內地官方數據顯示，在2月10至17日的春節，海口海關共監管離島免稅購物金額24.89億元，購物人數29.77萬人次，人均消費8,358元。

產品銷情方面，中免以香水和化妝品銷售額佔比最多，達321.39億元，按年升14.4%；要數升幅最勁的產品是酒水，按年升23.2%至110.62億元，反映內地需求回復，酒股亦有機會回暖。

出行概念：美團旅遊業務毛利率90% 近年影視與境內遊息息相關，皆因不少劇集、電影及短視頻帶挈個別省市火速走紅，如《繁花》一劇令上海的和平飯店、東正教堂等成打卡熱點；早前的清明假期，甘肅天水也憑麻辣燙成為新進「文旅頂流」，因當地店舖賣的麻辣燙成熱播短視頻；黑龍江哈爾濱的冰雪遊今年春節亦一度爆紅。

去年攜程全年業績提及，截至去年第四季的國內酒店預訂按年增長超過1.3倍，可見其國內業務強勁復甦。屬藍籌的攜程自去年10月以來股價表現亮麗，至今累升逾30%，由疫情期間低位更升約兩倍，可見資金對板塊有一定追捧。

與此同時，攜程擁有港人熟悉的永安、Skyscanner、Trip.com、攜程網、去哪兒網等多個支線品牌，該企稱去年第四季出境酒店和機票預訂恢復至2019年疫情前同期水平的80%以上，同時國際線上旅行社（OTA）平台的總預訂按年增長逾70%，反映國外遊業務同樣已現復甦。

另邊廂，同屬藍籌的美團亦有旅遊業務，其第二大的「到店、酒店及旅遊」佔收入約20%，且毛利率高達85至90%，較主打的「餐飲外賣」15至20%毛利率還要賺錢，該企於去年全年業績稱，2023年境內酒店交易金額按年增長逾100%，數字與攜程相若，可見酒店旅遊業務潛力仍有一定空間。

同程全年經調整多賺兩倍 至於同程旅行去年首度派末期息0.15港元，全年收入增至118.96億元（人民幣‧下同），經調整純利升2.4倍至22億元，按年虧轉盈。單計第四季按年升幅更可觀，季度交易額升110.6%至535億元，經調整淨利潤按年增加11.88倍至4.83億元。