內地新盤價再升 二手連跌24個月

從樓價按月下跌的城市數量來看，4月合共34個城市的一手樓價下行，而二手樓價就全線100個城市受壓，情況相當嚴峻。尤其是一線城市，二手住宅價格按月下滑0.9%，明顯比二線、三及四線代表城市分別錄0.78%及0.66%的跌幅更差。而一線城市如深圳的二手成交量卻出現增長，意味「以價換量」行情仍在延續。