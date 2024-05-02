內地新盤價再升 二手連跌24個月
第二季開局首月，中資房地產開發商急於推盤籌資還債，拖累二手樓市持續低迷。中指研究院報告稱，4月百城新建住宅平均價格為每方米1.63萬元（人民幣‧下同），按月漲0.27%，按年升幅擴至1.08%，反觀百城二手住宅均價連跌24個月，按月挫0.75%，跌幅比3月進一步擴大0.19個百分點，按年跌勢更加劇至5.38%。
從樓價按月下跌的城市數量來看，4月合共34個城市的一手樓價下行，而二手樓價就全線100個城市受壓，情況相當嚴峻。尤其是一線城市，二手住宅價格按月下滑0.9%，明顯比二線、三及四線代表城市分別錄0.78%及0.66%的跌幅更差。而一線城市如深圳的二手成交量卻出現增長，意味「以價換量」行情仍在延續。
百強房企首4月銷售逾萬億
該報告指，樓市仍處於調整階段，考慮到日前召開的政治局會議積極定調，預計樓市政策保持寬鬆，更多城市圍繞「以舊換新」料將推政策，以實現新樓去庫存，惟樓市能否企穩還看市場預期的恢復。同時，中指院公布，百強房企首4個月銷售總額約1.24萬億元，按年跌幅有所收窄，萬科企業(02202)錄779.8億元，排名緊次於保利發展及中海地產。該機構估計，五一假期為房企營銷的關鍵檔期，多元營銷活動或陸續有來。
不過，克而瑞研究中心最新報告顯示，百強房企4月實現銷售操盤金額僅錄3,121.7億元，按月轉跌12.9%，按年也下挫44.9%，更不及2021年同期的三分之一。至於首4個月累計銷售額約1.09萬億元，亦較去年同期下降46.8%。由於高基數影響，預期5月房企銷售業績將延續跌勢。
遠洋境外美元證券續停牌
另外，遠洋集團(03377)表示，持續與其債權人和其他持份者進行討論，並與其顧問做好準備工作，以促進制訂切實可行的境外債務重組方案，故境外美元證券將續停牌，直至另行通知。
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