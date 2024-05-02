星巴克去季華同店銷售挫11％ 削全年指引

瑞幸咖啡門店急速擴張

連鎖咖啡店星巴克第二財季全球同店銷售意外跌4%，為逾3年來首次。其中，美國業務同店銷售跌3%，國際業務同店銷售亦跌6%，尤其是中國市場同店銷售更跌11%。行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）不得不「認衰」，坦言季績不達標，更大幅調低今財年收入、盈利、同店增長及開店指引。不過，上季其內地的訂單量及平均單價各挫4%及8%情況來看，更深的問題恐怕在於競爭嚴重內捲。

減價戰累瑞幸季蝕8317萬 無獨有偶，星巴克的內地勁敵瑞幸咖啡的上季業績亦於同日放榜，截至3月底止內地門店更擴充至1.85萬家的新高，即季內淨增逾2,000家，惟隨之而來的銷售數據卻未見取得相對優勢。

上季瑞幸自營店同店銷量急跌20.3%，為2020年疫情初期來首見，更錄淨虧損8,317.4萬元人民幣，按年由盈轉虧，若按美國公認會計準則（GAAP）計，經營虧損高達6,510萬元人民幣，經營利潤率為負1%。

瑞幸在財報解釋，因產品平均售價下降，市場環境與競爭態勢的持續波動，以及季節性因素帶來的負面影響。董事長郭謹一在電話會議亦指，內地咖啡行業正處在高速增長的戰略機遇期，導致行業競爭也日益激烈。

換言之，這與業界所知已持續近一年的咖啡減價戰明顯有關，而新一輪咖啡價格內捲暫且略見降溫，因瑞幸主動縮減每周9.9元人民幣推廣活動涵蓋的產品範圍。

對於價格戰，郭謹一沒有明確表態，但據報目前隨氣溫上升，瑞幸整體杯量有所改善，但今季度業務仍面臨諸多挑戰。另外，該企目前對於重回主板上市，亦似乎沒有明確的時間表。