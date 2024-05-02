日製造業續縮 產出新訂單跌幅放緩

4月份日本製造業採購經理指數（PMI）終值由49.9向下修正至49.6，連續3個月低過50的盛衰分界線，但仍是8個月高位，內裏不乏亮點。日經平均指數昨日回落0.34%，收報38,274點。

上述報告指，產出及新訂單均下跌，兩者已連跌11個月，但跌幅都有所收窄，去庫存速度減慢，且產出價格升至11個月高位，可見企業尋求將成本轉嫁給消費者，而信心更是維持於調查進行以來相當高的水平，對全球補庫存、未來12個月的需求感到樂觀，某程度上解釋為何用工水平創19個月高。

政府盼日企利潤兌回Yen 然而，廠商一定會對日圓貶值頭痛。日本傳媒引述消息指，政府正檢討為日本企業把海外盈利兌回日圓給予稅務優惠，一方面鼓勵企業班資回朝促進投資，另一方面提高日圓需求，提振圓匯；如得到廣泛支持，或會在下月的「經濟財政運營和改革基本方針」（骨太方針）公布。日圓經歷周一的急彈後回軟，兌每美元昨低見158.04，每百日圓兌港元低見4.951。

另一方面，股神巴菲特的「愛股」、日本5大綜合企業（商社）之一的三井物產擬於今年9月20日或之前動用最多2,000億日圓（約99.08億港元），回購最多4,000萬股，相當於3月底已發行股份約2.64%，預期10月1日注銷，同時計劃7月起每股一拆二來提升交投流動性。但由於該企今年3月底止年度少賺5.92%，並預告本年度再少賺15.38%兼派息減41.17%，昨股價收市倒跌1.06%。