道指反覆 比特幣曾失5.7萬關

網購巨擘亞馬遜不諱言美國人消費趨審慎，續有消費企業交出令人失望的業績或指引，新出爐的經濟數據參差，美股周三早段在聯儲局議息期間缺乏方向，道指跌35點，報37,780點；標指跌19點，報5,015點。加密貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）繼續調整，插穿每枚6萬美元大關，低見56,553美元，跌6.03%。

美小非農增職勝預期 4月份俗稱「小非農」ADP新增非農業職位降至19.2萬個，勝預期；同月ISM製造業採購經理指數（PMI）卻意外跌穿50的盛衰分界線，挫至49.2，新訂單指數意外跌入萎縮區間，報49.1，而用工指數則升至48.6；由標普全球編製的美國4月份製造業PMI亦跌至50，險守盛衰線。

以茄汁聞名的加工食品商卡夫亨氏今年首季收入按年倒退1.2%，遜預期，3大列帳地區都是「價升量跌」，貢獻75%生意額的北美市場，收入按年倒退1.2%，乃售價升2.5個百分點，遭銷量或產品組合下跌3.7個百分點超額抵銷。雖然公司維持今年全年內生收入（不計業務併購等因素）「持平至增長2%」、經調整每股盈利升1至3%的指引，並繼續估銷量下半年轉升，也阻不了股價早段曾挫6.57%。

跨國美妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）今年首季內生收入增長5%，其中美洲僅升1%，亞太區僅升3%。儘管上季純利按年飆1.11倍至3.3億美元，但3月底止的9個月依然是按年少賺33.3%，而且公司調低6月底止下半財年內生收入按年增速指引，由「重拾雙位數」改為「高單位數」，本季僅加速到5至9%，拖累股價早段挫9.73%。就中國市場，該企提到消費信心不足、假期銷情欠佳，拖累高端美容產品銷情疲軟。

另外，萬事達卡今年首季純利按年升27.53%至30.11億美元，但收入按年升10.43%至63.48億美元，不及市場預期，股價早段挫最多2.84%。

比特幣近月走勢