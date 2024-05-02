美AI概念股瀉 憂散水

AMD開發新一代晶片 與美超微齊調高收入預測 全球人工智能（AI）熱潮不僅造就多隻概念股去年以來「放紙鳶」，更使資金對美股趨之若鶩。然而，那種「未出發先興奮」的情緒正在降溫，即使雲計算巨頭亞馬遜表明今年資本開支會因為雲計算方面的投資，從去年約500億美元顯著上升，正搶攻AI晶片市場的超微半導體（AMD）、AI伺服器生產商美超微電腦（Supermicro）股價周三早段卻分別曾瀉8.05%及14.46%，置兩企調高收入指引不顧。

亞馬遜上季AWS生意升 截至今年3月底止季度，「美股七雄」之一亞馬遜錄得收入按年增長12.52%至1,433.13億美元，純利按年飆2.28倍至104.31億美元，雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）收入升17.24%至250.37億美元，經營溢利率按年擴闊13.63個百分點至37.62%，並稱來自生成式人工智能（Generative AI）的生意額每年數以十億美元計。

事實上，AMD上季生意基本上由AI相關的數據中心部門撐住，期內該分部的收入按年飆80.46%至23.37億美元，原因是去年推出後獲Meta、微軟和甲骨文等科企採用的AI晶片「MI300」系列帶來新的貢獻，其餘部門都按年倒退，導致集團營業額按年僅升2.24%至54.73億美元。

行政總裁蘇姿丰遂亦不斷發表AI相關生意額的樂觀預期，先把公司今年全年AI晶片收入指引上調至40億美元，又謂公司正開發新一代的AI晶片，中央處理器（CPU）也受惠AI，需求漸見改善，可惜本季收入指引未有令市場振奮，難擋沽壓。

美超微盈利能力惹憂 中文名相似、也是華人經營的美超微電腦（Supermicro）更是本輪AI投資浪潮史聲名鵲起的表表者，今年股價曾飆逾3倍。該企以英偉達（Nvidia）、AMD等的晶片製造AI伺服器，不但公布今年首季收入暴增兩倍至38.5億美元、按年多賺3.68倍至4.02億美元，更把6月底止本財政年度的收入指引上修為147億至151億美元。

然而，真正給市場澆冷水的是，預計今年推出的新款伺服器由於改用新一代的英偉達晶片，須改用自家開發的液體冷卻系統，而行政總裁梁見後卻坦承，已花溢價保障有關部件和未來幾季的出貨能力，可是終端客戶所付的溢價相比現有風扇冷卻型款卻很微薄。就算分析期望新產品令擴大市場份額，市場對其盈利能力惹憂，可見高息環境持續下，交出盈利更重要。

AI股紛紛回調下，納指上月跑輸恒生科技指數超過10個百分點，為去年7月以來最大的落後幅度，須知當初被稱為「港版納指」的科指，自2020年7月推出以來，多數月份都跑輸納指。納指在5月開局首日的早段一度續挫53點，低見15,604點，其後在亞馬遜做好下拉鋸。

瑞銀：今年恒指見20600 瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，環球長倉基金正從高估值的市場轉戰低廉的港股，互聯網是特別偏好的板塊，維持恒生指數今年目標於20,600點，比周二收市高近16%，並估港股日均成交能持續在1,500億元，但要令資金長駐，須有中港經濟好轉或美國減息等推動。

美超微電腦首季多賺3.6倍至逾4億美元。 美AI概念企業今年次季指引 科指長期跑輸納指