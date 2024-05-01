輪商精選：滙控睇升 留意21047
滙豐控股(00005)首季列帳基準除稅前利潤符預期，季息連特息每股共派31美仙，今年目標派息比率維持50%，並宣布新一輪最多30億美元股份回購計劃。滙控股價於周二中午公布業績後升穿66元，創逾半年高位。
輪證資金流方面，輪場投資者於業績前傾向部署淡倉，截至周一，滙控淡倉連續5個交易日錄淨流入，累計約450萬元。如投資者續看好正股後市，追入可留意滙控認購證21047，行使價72.85元，實際槓桿14.7倍，9月16日到期。如計劃趁高做淡，可留意滙控認沽證24065，行使價54.54元，實際槓桿11.8倍，10月9日到期。
博日圓彈考慮10191
匯市方面，日圓匯價繼周一大幅波動後，周二走勢略為喘定，每百日圓兌港元於5算關口爭持，日圓兌港元認購證本周獲資金留意，截至周一的過去3個交易日均錄得淨流入，累計約80萬元。
如投資者認為日圓有望回升，可留意日圓（每百）兌港元認購證10191，行使價5.2元，實際槓桿17.2倍，9月27日到期。如擬部署追沽可參考日圓（每百）兌港元認沽證10158，行使價5.15元，實際槓桿13.6倍，9月27日到期。
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