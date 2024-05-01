券商點股：海爾智家受惠促消費政策
海爾智家(06690)截至今年3月底止首季營業收入按年增長6.01%至689.78億元（人民幣‧下同），經調整純利按年增長25.41%至46.4億元，優於市場預期，主要得益於經營效率改善。經營現金流達到17.25億元，按年增長27.3%。
內地及海外市場均錄得穩健銷售增長，內地市場收入增長8%，旗下高端品牌卡薩帝增速更快，達到14%，內地市場整體經營利潤增長逾30%。海外市場收入增長4%，經營利潤增長逾雙位數。市研機構Gfk數據顯示，今年首兩個月累計，公司在歐洲市場銷量份額按年提升0.9個百分點，達到9%。
提升分紅比例增吸引力
公司首季毛利率達到29%，按年升0.3個百分點。其中，內地市場受惠於採購、研發、產銷數碼化、產品結構改善以及毛利率提升。海外市場持續優化產品結構、提升產能利用率，毛利率同步提升。費用管理優於預期，數碼化落實下，銷售費用率及管理費用率雙雙下降0.5個百分點及0.3個百分點，至13.1%及3.2%。
另外，公司今年開始將持續提升分紅比例，在2025年度、2026年度現金分紅比例不低於50%，加大股東回報的方向料可獲投資者歡迎。公司發布新一輪員工持股方案，制訂2024/2025年度目標，其中經調整利潤較去年增長不低於15%，淨資產收益率不低於16.8%。常態化激勵計劃利好公司長遠發展，與員工利益達成一致。
股息率料3.6厘 睇33元
政策層面上，家電以舊換新政策有望提振需求。國家統計局資料顯示，去年內地的家用空調、冰箱及洗衣機的總銷售額中有75%以上來自換新需求，反映了翻新需求對內地家電市場的重大影響。若然內地房地產政策再有鬆綁，帶動銷售回暖，將可推動家電需求。
估值上，市場預期海爾智家2023至2026年間，收入及經調整利潤年複合增長分別為7.2%及12%，現價對應2024財年預測市盈率約13倍，與過去5年平均水平相若，預測股息率3.6厘，估值合理，建議候低收集，向上阻力位33港元。
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