專家樓評：內地客勢成港樓生力軍

政府撤辣帶動本港樓市急速反彈，成交量顯著增加，當中更吸引不少內地或新來港人士大手入市。以近期推售的長沙灣新盤為例，報道指有內地客斥資約1.67億元連掃24伙，屬撤辣後最大宗大手入市個案。

另外，內地客申請按揭的宗數同樣急升，數據顯示3月份首27日經絡接獲內地客申請按揭的宗數按月同期大增15倍，而內地客及新來港人士的按揭申請佔整體24%。

隨着更多專才經「高端人才通行證計劃」來港就業定居，加上撤辣效應，市場購買力進一步釋放，相信內地買家比例將有增加空間，而這些內地客及新來港人士將會成為樓市生力軍。

未獲身份證最多七成按揭 內地客與本地買家承做按揭方面有所不同，入市前需要特別留意以下幾點。首先，按揭成數方面，僅持有內地護照的內地人不符合申請按揭保險的條件，故銀行一般只可批出最多七成按揭，至於已取得香港身份證的新來港人士，則可透過按揭保險計劃申請最高九成按揭。值得留意的是，不論是本地或是非本地買家，若物業用作出租用途，按揭成數將減少至最高六成。

此外，內地買家需要提供相應入息文件，受薪人士需遞交內地身份證及通行證副本、公司僱傭合約、最近3至6個月個人戶口工資紀錄、工資單、完稅證明及專業資格證明等；而公司或自僱人士則需要提供營業執照、過去一年驗資報告、近年審計報告或財務報表以及最近6個月公司及個人銀行戶口流水帳紀錄等文件。

入息審批與本地客睇齊 至於入息審批標準，與本地買家相同，自住物業每月總供樓金額不可超過入息五成，而非自用物業供款佔入息比率為四成，按揭年期最長可達30年。

內地買家申請按揭手續及審核程序較繁複，銀行需要花較多時間審核其信貸紀錄，故整個按揭審批需時一至兩個月。而香港銀行的按揭計劃選擇多，與內地銀行處理方法亦有所不同，建議內地買家可透過大型及專業的按揭轉介公司，協助選擇最合適的按揭計劃。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明