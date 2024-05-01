簡訊一覽

●內地A股貴州茅台公布，丁雄軍因工作調整，申請辭去公司董事長之職，由張德芹替代，乃過去6年間公司第四度更換舵手。據報丁雄軍將調任貴州省市場監督管理局局長。

●「渣打中小企領先營商指數」調查結果顯示，今年第二季綜合營商指數上升3.6點至47.3，反彈至2023年第四季水平（47.6），但仍然低於50的中性水平線。

●法國4月消費物價指數（CPI）初值按年升2.2%，高於市場預期升2.1%，前值升2.3%；按月則升0.5%，符市場預期，前值升0.2%。另德國經價格、公曆日及季調後之3月零售銷售按月升1.8%，勝預期的升1.4%，前值跌1.5%；按年升0.3%。