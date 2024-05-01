簡訊一覽
●保誠(02378)今年第一季度新業務利潤增長11%（不計及經濟影響）至8.1億美元；若計及經濟影響，按固定利率，新業務利潤大致維持不變於7.26億美元，按實質利率則跌2%。期內年度保費等值銷售額16.25億美元，按年增4%，按固定匯率計增7%。
●粵海廣南(01203)今年首季賺964.9萬元，按年下跌41.1%；期內收入23.98億元，按年增長3%。期內公司佔整體供港活豬市場佔有率約為49%，按年升兩個百分點，食品生物業務分部溢利（不包括應佔聯營虧損）4,775萬元，按年增6%；但馬口鐵業務溢利僅477萬元，按年大減75.7%。
●內地A股貴州茅台公布，丁雄軍因工作調整，申請辭去公司董事長之職，由張德芹替代，乃過去6年間公司第四度更換舵手。據報丁雄軍將調任貴州省市場監督管理局局長。
●「渣打中小企領先營商指數」調查結果顯示，今年第二季綜合營商指數上升3.6點至47.3，反彈至2023年第四季水平（47.6），但仍然低於50的中性水平線。
●法國4月消費物價指數（CPI）初值按年升2.2%，高於市場預期升2.1%，前值升2.3%；按月則升0.5%，符市場預期，前值升0.2%。另德國經價格、公曆日及季調後之3月零售銷售按月升1.8%，勝預期的升1.4%，前值跌1.5%；按年升0.3%。
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