華為去季多賺5.6倍
雖然被美國視為打壓對象，但中國科企華為仍然幹出好成績！該企宣布，今年首季股東應佔利潤196.5億元（人民幣‧下同），按年增長5.64倍；期內營業收入約1,784.5億元，按年增長36.66%。
受惠推出自主研發新處理器的手機產品，並在中國本地市場大賣，擊敗蘋果公司（Apple Inc.）、OPPO及vivo等公司，強勢重奪中國智能手機龍頭位置，華為首季業績報佳音，並不讓人意外。
三星營業利潤飆9.3倍
業務迎來復甦潮的還有南韓的同業。受惠旗艦手機的強勁銷售和儲存半導體價格上漲，三星電子公布截至3月底止首季，營業利潤增長9.33倍，達到6.61萬億元（韓圜‧下同），符合該企早前預期，亦是自2022年第三季以來最高；收入增長12.82%至71.92萬億元，乃單季銷售額時隔5個季度再超過70萬億元，其中記憶體晶片收入暴增96%至17.49萬億元；淨利潤升3.3倍至6.75萬億元。
三星的智慧型手機和網路業務是其整體業務貢獻最大，得益於旗艦手機Galaxy S24系列的強勁銷售。雖然宏觀經濟趨勢和地緣政治問題持續動盪，該企料今年下半年的業務狀況仍然樂觀，以生成式人工智能（AI）為主的需求將保持強勁。
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