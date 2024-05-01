華為去季多賺5.6倍

三星營業利潤飆9.3倍

業務迎來復甦潮的還有南韓的同業。受惠旗艦手機的強勁銷售和儲存半導體價格上漲，三星電子公布截至3月底止首季，營業利潤增長9.33倍，達到6.61萬億元（韓圜‧下同），符合該企早前預期，亦是自2022年第三季以來最高；收入增長12.82%至71.92萬億元，乃單季銷售額時隔5個季度再超過70萬億元，其中記憶體晶片收入暴增96%至17.49萬億元；淨利潤升3.3倍至6.75萬億元。