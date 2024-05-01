日官員：做好應對外匯準備

日圓匯價昨日較周一大跌時回穩，但每百日圓兌港元仍徘徊4.98算附近的相對低位。日本財務省財務官神田真人雖然不評論官方在本周一有否干預匯價，但表示當局已做好24小時隨時應對外匯事務的準備。他承認，目前匯率影響對進口價格衝擊較大，圓匯過度波動可能影響日常生活，需要採取適當行動。

Yen跌或致店舖倒閉

面對日圓下跌，相信最開心的是計劃要到日本遊玩的香港人。不過，進口價格上升，或導致日本部分店舖經營困難。有日媒訪問東京的牛扒餐廳小店，發言人表示，與12年前圓匯最好的時候相比，現在的進貨價格大約是當時的3倍。現時只能以加價應對，但銷售量顯然下跌，加上水電、人工等都在上漲，該店目前面臨倒閉危機。