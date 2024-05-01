日官員：做好應對外匯準備
日圓匯價昨日較周一大跌時回穩，但每百日圓兌港元仍徘徊4.98算附近的相對低位。日本財務省財務官神田真人雖然不評論官方在本周一有否干預匯價，但表示當局已做好24小時隨時應對外匯事務的準備。他承認，目前匯率影響對進口價格衝擊較大，圓匯過度波動可能影響日常生活，需要採取適當行動。
Yen跌或致店舖倒閉
面對日圓下跌，相信最開心的是計劃要到日本遊玩的香港人。不過，進口價格上升，或導致日本部分店舖經營困難。有日媒訪問東京的牛扒餐廳小店，發言人表示，與12年前圓匯最好的時候相比，現在的進貨價格大約是當時的3倍。現時只能以加價應對，但銷售量顯然下跌，加上水電、人工等都在上漲，該店目前面臨倒閉危機。
數據方面，日本3月零售銷售按年上升1.2%，遜於市場預期的升2.2%；另同月工業生產按月增長3.8%，高於市場預期的增長3.5%。
亞太經濟有望軟着陸
國際貨幣基金組織（IMF）表示，亞太地區去年經濟增長5%，但預計今年增長將放緩至4.5%，2025年進一步降至4.3%。可是由於通脹快速放緩，加上經濟增長具韌性，將有助亞太地區實現軟着陸。
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