美消費信心21個月低 道指曾挫247

美國上月消費信心意外創21個月新低，美股周二早段受壓，道指跌247點，報38,138點；標指跌18點，報5,097點；以科技股為主的納指在重磅業績出爐之前跌76點，報15,906點。

2月份美國標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數升0.6%，遠勝預期，連升12個月。然而，4月份諮商會美國消費者信心指數意外跌6.1點至97點，為2022年7月後新低。

市場繼續觀望美企業績能否支持大市強勢，3M上季撇除匯兌與併購等因素的內生收入按年僅升0.8%，預計今年全年持平至升2%；上季經調整每股純利按年增長21.31%至2.39美元，預計全年6.8至7美元，中間值計按年跌23.7%，但股價早段照升5.56%。

禮來上調今年業績展望 禮來上季收入按年增長25.97%至87.68億美元，其中減肥針Zepbound進帳5.17億美元，同物質的糖尿藥Mounjaro收入按年飆2.17倍至18.06億美元，經調整每股純利按年增長59.25%至2.58美元，勝預期。公司同時將今年全年收入指引上調到424億至436億美元，經調整每股純利指引調升到13.5至14美元，股價早段漲7.9%。

車用半導體大廠恩智浦（NXP）上季收入按年僅升0.16%至31.26億美元，其中汽車按年減少1.31%至18.04億元，幸工業與物聯網（IoT）、流動分部都有雙位數增長。本季收入指引30.25億至32.25億元，以中間值計按年跌5.27%，經調整每股純利按年料跌6.7%至3.2美元。NXP早段仍升5.67%。

歐元區首季GDP勝預期 另一邊廂，歐元區首季生產總值（GDP）按季回升0.3%，按年升0.4%，俱勝預期，4月撇除食品、煙酒和能源的核心通脹高過預期，但年度升幅再降至2.7%。兩項數據出爐後，歐元兌美元收復1.07關，兌港元於8.38徘徊。