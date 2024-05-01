可口可樂首季賺243億

飲品銷量增速放慢 調高全年收入指引 可口可樂和麥當勞這兩隻港人耳熟能詳的道指藍籌股「孖寶」周二齊齊公布今年首季業績。可口可樂上季整體飲品銷量按年增速僅1%，比去年首季的3%及全年的2%都有所放慢，但「股神」巴菲特之所以做長情股東，原因無非是品牌有寬厚的護城河，憑着加價實現經調整純利按年增長6.12%至31.19億美元（約243.28億港元），還調高全年收入指引。

麥當勞上季多賺7% 可樂公司上季列帳收入按年增長2.91%至113億美元，原因是其業務遍布全球，列帳貨幣美元呈強抑制帳面收入增長，但優於市場預期，撇除匯兌等影響的內生收入增速更有11%，其中亞太區升7%；可樂和無糖可樂銷量分別按年升2%及6%。期內，整體列帳基準毛利率按年擴大1.83個百分點至62.52%，0.6個百分點由加價貢獻。該公司調高全年內生收入增長指引兩個百分點，到8至9%，而經調整每股盈利增長指引則維持在4至5%。

跟可樂深度綁定的麥當勞上季按年多賺7.04%至19.29億美元。海外通脹嚴重，「麥記」少不免加價，尷尬之處是美國同店銷售按年僅升2.5%，比去年同期的12.6%大幅減慢，亦與可樂公司北美銷量按年持平相呼應。國際市場同店銷售按年增速亦降至2.7%。

首席財務官楊家威稱，礙於基數較高和一次性因素，且內地消費者較審慎，不預期今季業績重演同年次季的增長。高盛評論，上季肯德基同店銷售跌幅已小過預期，必勝客跌幅亦未超過預期，於艱難競爭下交出亮麗業績，目標價545元，評級「買入」，可惜股價照跌6.24%至294.4元。

飲食股今年首季業績摘要