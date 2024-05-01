內地製造業續擴張 成本壓力增

中國製造業活動繼續擴張，尤其是反映中小型民企為主的財新製造業採購經理指數（PMI），在4月創下51.4的13個月新高，但同月官方行業PMI按月回落0.4個百分點至50.4，且兩項指數都反映企業成本壓力增，新訂單及企業信心趨勢亦見分歧。分析指，雖然製造業復甦持續至本季，但經濟發展不利因素仍在於企業預期偏弱，進而導致就業壓力加劇和低通脹風險提升。

國家統計局公布，製造業PMI連續兩個月在盛衰分界線50水平之上，4月生產指數加快擴張，升至52.9，為一年最高。各規模企業生產指數及新訂單指數均連續兩個月位於擴張區。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林在報告指，多個分項指數按月小幅回落，但新訂單和新出口訂單分別為51.1及50.6，仍維持擴張，顯示3月釋放的需求復甦並非曇花一現。

就業續收縮 憂低通脹 不過，從業人員指數僅錄48，按月降0.1個百分點，顯示製造業企業用工景氣度回落。ING銀行留意到，該指數連續14個月保持收縮，或顯示招聘需求與勞動力供應存在不匹配。國統局指，調查顯示，反映原料成本高的企業佔46%，按月升4.2個百分點，主要原物料購進物價指數更跳升至54，高於出廠物價指數近5個百分點，足見製造業成本壓力增加，更重要是低通脹風險顯現。

財新製造業PMI方面，4月購進價格指數也重返50以上，為近6個月高位，受訪企業指金屬、原油及其他原材料亦見漲價，但市場競爭激烈，企業降價出銷意圖明顯，令行業出廠價格指數連續4個月低於50水平。在廠商增加人手仍保持審慎的情況下，就業規模連續8個月處收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆指，製造業的就業未見明顯改善，銷售價格又低迷，企業盈利難度增加。企業家預料未來一年的市場條件會持續支撐銷售增長，但部分企業擔心成本上揚和競爭加劇，導致業界信心按月減弱，為今年內最低。

服務業商務活動回落 涵蓋服務和建築業的官方非製造業PMI，4月降至51.2，主因服務業商務活動指數跌2.1個百分點至50.3。當局指，資本市場服務、房地產等產業相關指數低位運行，景氣度偏弱。反觀建築業相關指數微升至56.3，意味企業施工進度加速。整體而言，綜合PMI產出指數跌一個百分點至51.7。

中國製造業PMI變化