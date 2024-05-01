洲際航天核數師任期屆滿後退任

文壹川

根據羅兵咸發給洲際航天的函件，在就年度審核委聘是否繼續達致結論時，羅兵咸考慮了包括與審核相關的專業風險及審核費用水平等多個因素。除所披露者外，羅兵咸並未闡述其退任的其他事項。

洲際航天解釋，考慮到羅兵咸已在任多年，董事會認為公司核數師經過一段適當時期後退任，「屬良好的企業管治常規」，「經作出合理查詢後盡悉、深知及確信」，並無有關羅兵咸退任之其他事宜或情況須提請股東關注。羅兵咸將於公司應屆股東周年大會結束時，其當前任期屆滿後退任該企核數師。

要留意的是，洲際航天今年3月27日刊發的業績公告包含羅兵咸的「非標準報告」，大意是該企去年12月31日的流動負債超過流動資產近3.4億元（人民幣‧下同），現金及現金等價物僅約7,000萬元，又於各種合約及其他安排項下有重大資本開支承諾，且本港總辦事處和航天業務的場所於今年至3月27日有拖租情況，「該等情況」可能會對集團持續經營的能力構成重大疑慮。

去年虧損擴 航天業務零收入 此外，洲際航天去年虧損進一步擴大，吹噓多時的航天業務仍「零收入」。然而，2023年年報顯示，主席兼行政總裁文壹川（SUN Fengquan）乃去年酬金最高的董事，去年加碼23.09%至343.8萬元，原因是袍金升4.94%至293.1萬元以外，多了50.7萬元的津貼及實物利益。翻查資料，文氏於一邊宣稱打算增持股權，卻一邊大手減持公司股份的2022年，其董事袍金也按年大增了八成。