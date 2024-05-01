人行放水3個月最多

假前逆回購4400億 滬綜曾創7個月高 近日內地A股火力全開，加上中國人民銀行在五一小長假前大額「放水」，在昨日的月結日進行4,400億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，單日向市場淨投放4,380億元，一舉打破此前連續21日均以20億元的操作模式，更創3個月來單日操作規模新高，隨即刺激滬綜指昨早曾見3,123點的逾7個月高位。壓軸登場的中央重磅會議更表明，要積極發展風險投資，壯大耐心資本。

中央：加快專項債發行 人行昨終出手提高7天期逆回購操作規模，理由是維護月底流動性平穩，暫且結束自4月1日以來維持小量操作的慣例。此前發行節奏偏緩的新增地方政府債券，在5月可能顯著放量，在昨日召開的中央會議已有相關指示，強調「要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度」，可想而知人行將適時加大流動性支持。

滬深股市3大指數近兩日已先後創年內新高，以滬綜指昨日最高位計，與技術性牛市即由低位反彈20%之間距離進一步縮窄，但午後升幅回吐，全日轉跌0.26%，收報3,104點，連續兩日企穩3,100點關口，4月全月累漲2.09%，連升3個月。深成指及深圳創業板指數昨亦倒跌0.9%及1.55%，收報9,587點及1,858點，全月仍累升1.98%及2.21%。周二兩市主板成交續破萬億元，但按日回落逾一成至1.03萬億元，外資亦透過滬深股通淨沽出86.17億元，反映資金出現高位回吐情緒。

內房開發貸款餘額升1.7% 中央政府昨於會議上研判內地經濟形勢時，認為持續回升向好卻面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多。故要持續防範化解重點領域風險，特別提及壓實地方政府、房企、金融機構各方責任，實際做好保交樓工作；也要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。

人行統計顯示，首季底止房地產開發貸款餘額13.76萬億元，按年微升1.7%，增速比去年底高出0.2個百分點，季內增加6,090億元。惟房地產貸款餘額為53.52萬億元，按年跌1.1%，減幅比去年底再擴大0.1個百分點，其中，個人房屋貸款餘額佔38.19萬億元，按年挫1.9%，跌幅比去年底亦擴大0.3個百分點，兩者季內各增6,095億元及51億元。

人行7天期逆回購操作規模