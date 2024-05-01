人行放水3個月最多
假前逆回購4400億 滬綜曾創7個月高
近日內地A股火力全開，加上中國人民銀行在五一小長假前大額「放水」，在昨日的月結日進行4,400億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，單日向市場淨投放4,380億元，一舉打破此前連續21日均以20億元的操作模式，更創3個月來單日操作規模新高，隨即刺激滬綜指昨早曾見3,123點的逾7個月高位。壓軸登場的中央重磅會議更表明，要積極發展風險投資，壯大耐心資本。
中央：加快專項債發行
人行昨終出手提高7天期逆回購操作規模，理由是維護月底流動性平穩，暫且結束自4月1日以來維持小量操作的慣例。此前發行節奏偏緩的新增地方政府債券，在5月可能顯著放量，在昨日召開的中央會議已有相關指示，強調「要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度」，可想而知人行將適時加大流動性支持。
滬深股市3大指數近兩日已先後創年內新高，以滬綜指昨日最高位計，與技術性牛市即由低位反彈20%之間距離進一步縮窄，但午後升幅回吐，全日轉跌0.26%，收報3,104點，連續兩日企穩3,100點關口，4月全月累漲2.09%，連升3個月。深成指及深圳創業板指數昨亦倒跌0.9%及1.55%，收報9,587點及1,858點，全月仍累升1.98%及2.21%。周二兩市主板成交續破萬億元，但按日回落逾一成至1.03萬億元，外資亦透過滬深股通淨沽出86.17億元，反映資金出現高位回吐情緒。
內房開發貸款餘額升1.7%
中央政府昨於會議上研判內地經濟形勢時，認為持續回升向好卻面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多。故要持續防範化解重點領域風險，特別提及壓實地方政府、房企、金融機構各方責任，實際做好保交樓工作；也要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。
人行統計顯示，首季底止房地產開發貸款餘額13.76萬億元，按年微升1.7%，增速比去年底高出0.2個百分點，季內增加6,090億元。惟房地產貸款餘額為53.52萬億元，按年跌1.1%，減幅比去年底再擴大0.1個百分點，其中，個人房屋貸款餘額佔38.19萬億元，按年挫1.9%，跌幅比去年底亦擴大0.3個百分點，兩者季內各增6,095億元及51億元。
房企萬科企業(02202)首季業績轉蝕，投行摩根士丹利估計，該企股價未來30日有逾80%機會下跌。即使萬科大股東深鐵集團董事長辛傑昨於股東會現身兼表示將一如既往支持萬科、公司主席郁亮透露正制訂管理層股票增持計劃、今年來已新增融資提款168億元等，公司AH股昨均見受壓，H股收跌6.46%，年初至今暴瀉35.87%。
另中國恒大(03333)續延發去年度業績，因共同及各別清盤人正查明公司目前狀況，故續停牌。
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