6加密幣現貨ETF首掛 證監：非鼓勵投資

本港首批6隻加密貨幣現貨交易所買賣基金（ETF）昨日掛牌，單計港元櫃台，全日成交額合共8,761.49萬元。香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀強調，證監會對虛擬資產ETF認可，絕對不等同支持相關虛擬資產，或鼓勵大眾進行相關投資。

她引述幣圈戲言「幣圈一天，人間一年」，提醒虛擬資產本身投機性極大，價格非常波動，並不適合所有投資者，只有對其充分了解，而且能承受其風險的人士才應該考慮相關產品。

以太幣現貨ETF屬全球首批，惟首日表現失色，3隻均「潛水」，跌不足1%。發行商之一嘉實國際的首席執行官韓同利表示，認購反應非常熱烈，超出公司原預期。香港市場包容性大、金融和法律體系與全球市場無縫接軌，加上香港加密貨幣現貨ETF設實物申購和贖回，較美國優勝，認為發展潛力較大，但強調未來要繼續發展，方可保住先行優勢。

HashKey Group首席運營官翁曉奇指，截至周一，HashKey Exchange的客戶託管資產超過33億元。本港加密貨幣現貨ETF上市後，將帶動虛擬資產進一步發展，預計約一年後，本港加密貨幣現貨ETF規模有望達到美國的20%，即100億美元左右。

本港首批虛擬資產期貨ETF在2022年上市，另自ETF在2022年7月納入互聯互通後，ETF於香港股市整體成交量，大幅增加至14%。

比特幣現貨ETF首掛表現