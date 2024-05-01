港股入牛市 7日飆千五 3年最長升浪

港股受制18,000點大關，恒生指數昨日收報17,763點，較年內低位累升兩成，進入技術性牛市，連升第7個交易日，是逾3年以來最長升浪，累飆1,538點或9.48%，全個4月則揚1,221點或7.38%，連升第3個月。

恒指昨日高開96點，最多抽高155點，高見17,902點，一度轉跌59點，低見17,686點，最終收升16點或0.09%。國企指數跌9點或0.14%，報6,273點；科技指數跌12點或0.34%，報3,700點。大市成交縮至1,308.6億元；「北水」淨買入32.49億元。

專家估恒指上試兩萬 資深股評人陳炳強表示，市場觀望本周稍後聯儲局議息結果，預期將按兵不動維持息口不變。恒指若企穩17,300點，反彈勢頭料可持續，上方阻力在19,000點，甚至20,000點，相信現水平仍有上升空間。