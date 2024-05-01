港股入牛市 7日飆千五 3年最長升浪
港股受制18,000點大關，恒生指數昨日收報17,763點，較年內低位累升兩成，進入技術性牛市，連升第7個交易日，是逾3年以來最長升浪，累飆1,538點或9.48%，全個4月則揚1,221點或7.38%，連升第3個月。
恒指昨日高開96點，最多抽高155點，高見17,902點，一度轉跌59點，低見17,686點，最終收升16點或0.09%。國企指數跌9點或0.14%，報6,273點；科技指數跌12點或0.34%，報3,700點。大市成交縮至1,308.6億元；「北水」淨買入32.49億元。
科技醫藥板塊逆市跌
內地落實「以舊換新」政策，加上惠州全面取消商品房轉讓限制，兼推出「買樓送消費券」措施，總價值最高一億元人民幣，帶挈家電股彈起。上季盈利增兩成的海爾智家(06690)，抽升近8%，報29.25元，創逾一年高位，是表現最佳藍籌。
異動股方面，歐舒丹(00973)獲控股股東以溢價15%提出私有化，股價勁升9.49%。
專家估恒指上試兩萬
資深股評人陳炳強表示，市場觀望本周稍後聯儲局議息結果，預期將按兵不動維持息口不變。恒指若企穩17,300點，反彈勢頭料可持續，上方阻力在19,000點，甚至20,000點，相信現水平仍有上升空間。
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