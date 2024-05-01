8虛銀去年共蝕30億 ZA存款續稱冠

8家虛擬銀行2023年虧損狀況

本港8家虛擬銀行去年未有一家扭虧，整體虧損29.87億元。渣打銀行旗下曾經立志今年實現收支平衡的Mox，去年生意額領先，但虧損也領先，該行因應市場環境主動提升撥備開支，去年信貸減值暴增4.29倍至5.68億元，虧損遂按年擴大16.5%至7.36億元。

Mox淨利息收入4.3億 增2.8倍 不計撥備，Mox去年經營虧損實際按年減少49.81%至2.63億元，主要是淨利息收入暴增2.8倍至4.34億元。該行去年客戶逾52.3萬人，為全港銀行可接受開戶人口的10%以上，增長逾25%，客戶存款餘額增加33.08%至111.33億元，主要生息資產──客戶墊款的餘額多27.2%至63.05億元。

港銀貸款墊款餘額年縮5% 虛銀去年貸款普遍都有增長，跟香港銀行業整體面對的大環境相反。香港金融管理局昨公布，3月底港銀總貸款和墊款餘額按月回升0.79%，但按季仍縮1.02%，按年則縮5.4%。單計本港使用貸款餘額上季跌1.21%，幾乎各行各業都跌，其中與財務及金融有關公司縮7.5%，批發及零售跌4.7%。

此外，被金管局用來衡量資金進出的存款餘額，3月底為16.19萬億元，按月升0.2%，按年升4.36%，其中美元存款折合6.4萬億元，按季跌0.64%，按年仍升9.51%。