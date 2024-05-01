香港滙豐稅前利潤跌6.7%
滙豐控股(00005)公布，香港上海滙豐銀行第一季列帳基準稅前利潤按年下跌6.7%至54.57億美元，本港業務繼續為集團增長引擎，佔集團稅前利潤超過43%。期內，淨利息收入37.87億美元，按年減少9.55%；淨費用收入微升1.22%至13.25億美元。
集團行政總裁祈耀年透露，最近有在香港與部分市場人士和發展商交流，認為自2月底港府宣布樓市全面撤辣後，受到廣泛歡迎，對本地市場的住宅銷售活動產生積極影響。
撤辣後首月的銷售活動非常活躍，對許多發展商的流動資金狀況非常有利，但首個月表現或有「追落後」因素，需觀察稍後時間的銷售數字能否持續。他認為，撤辣後增強市場的流動性，亦提高按揭市場活躍程度，至於能否成趨勢則言之過早。
財管業務收入升12%
集團財務總監艾橋智稱，首季有不少香港客戶，將定期存款調配至理財產品，造就今年第一季財富管理業務收入按年增加12%。
祈耀年補充，首季滙豐香港吸納近13.5萬名新的財富管理及個人銀行客戶。艾橋智又稱，雖然今年被環球利率仍處於較高水平，但觀察到東南亞和印度的商業銀行貸款需求明顯反彈，相信今年稍後時間會到香港有更大的商業貸款需求。
首季，英國滙豐銀行列帳基準稅前利潤6.97億美元，按年跌74.32%；收購英國硅谷銀行的HSBC UK Bank（即旗下英國分隔運作銀行的子公司）稅前利潤18.11億美元，下跌42.16%。
中東滙豐銀行稅前利潤2.83億美元，減少24.93%；北美滙豐控股稅前利潤2.53億美元，跌17.59%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：