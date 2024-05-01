甲廈空置高 中環租金季跌1.7%

本港商廈市場持續低迷，萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》指，在經濟不明朗因素下，港島甲級寫字樓市場繼續面對需求疲弱的挑戰，空置率仍處高位，首季中環甲廈租金跌幅亦較顯著，較去年第四季挫約1.7%。

該報告顯示，今年第一季港島區整體甲級寫字樓租金按季下跌約0.5%，區內核心商業區中環租金雖按季向下，但3月租金錄得增長，期內每方呎租金報約93.9元，按月微升約0.3%，惟較去年同期仍低約9.5%。至於期間租金挫幅較大為金鐘，呎租最新報約62.9元，較2月跌約0.6%，該月港島區寫字樓租賃需求主要由內地企業帶動。

九龍3月新租出量翻倍 另外，首季整體寫字樓空置率徘徊在12.2%的歷史高位，按季上升0.7個百分點。由於受空置率創新高的壓力，促使業主為租客提供更靈活的租賃方案和優惠措施，例如提供裝修補貼和免費配套等。

九龍區甲級寫字樓市場租賃交易反彈，3月新租出交易量為2月的一倍，大部分商廈租務交易涉及中小型寫字樓，平均面積約4,000方呎。該區首季重大寫字樓交易和擴充個案，主要來自政府和半官方組織、保險公司和內地企業。該區首季平均呎租報約23.8元，較去年第四季增長約0.2%；不過，3月個別區域如尖沙咀的租金跌幅較大，呎租報約55.6元，按月挫約5.1%。萊坊相信，本港寫字樓租金已經見底，對今年商廈市場持謹慎樂觀態度。