薈蕎迷你盤售308萬破底 蝕逾四成

半新盤繼續重災，沙田薈蕎一手買入的迷你單位勁劈逾三成後，僅以308萬元售出，料為項目做價新低，原業主持貨6年多狂蝕超過四成。

市場消息稱，該盤2翼高層C07室，實用面積254方呎，去年以約468萬元放售，已屬蝕讓價，最終勁減160萬元售出，減幅約34.2%，呎價約12,126元。單位2018年2月一手價為528萬元，至今跌價約220萬元或約41.7%。

近日再有移民盤以低價急讓。中原黃達雄表示，大埔東昌閣低層C室，實用面積約337方呎，兩房間隔，業主因移民以約280萬元放盤，終減價逾一成以250萬元沽出，呎價約7,418元。售價及呎價均為該盤逾10年低位。

皓畋銀主貨低購入價41%沽 至於拍賣場上的銀主盤亦以低價易手，部分較購入價大幅貶值。黃開基拍賣行昨拍出兩項同類住宅物業，何文田半新盤皓畋1座連天台特色戶，實用面積約403方呎，搶高約28萬元，以708萬元成交，較網上估價約990萬元大幅低約28.5%，呎價約17,568元，並較2018年買入價約1,207.5萬元，貶值約41.4%。

同場亦售出將軍澳居屋富康花園3座低層B室，實用面積約484方呎，已補價自由市場開價360萬元，經兩組客競價後，以408萬元易手，較開價高出48萬元或約13.3%，呎價約8,430元，相比網上初步估價明顯低約102萬元或約20%。

太古城則王兩年冧價兩成 傳統藍籌屋苑做價未見突破。中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城興安閣低層E室，實用面積約580方呎，屬兩房則王，以約818萬元沽，呎價約14,103元。資料顯示，樓上同室單位約兩年前以1,046萬元售出，是次成交跌價約21.8%。

該行洪金興表示，茶果嶺麗港城28座高層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，成交價839.8萬元，呎價約11,227元。資料顯示，位於對下一層的同室戶，2019年做價約1,048萬元，最新個案跌價近兩成。