朗賢峯IIB期加推 周六賣248伙

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，最新加推的價單5號單位，折實價718.2萬至2,030.7萬元，折實呎價18,558至27,219元。最低售價及呎價單位為第5B座2樓C室一房戶，實用面積387方呎，折實呎價約18,558元。次輪開售於當日上午10時起展開銷售程序，並劃分3個揀樓時段，最優先的V組買家須購3至8伙。