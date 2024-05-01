朗賢峯IIB期加推 周六賣248伙
熱銷新盤打鐵趁熱，部署新一輪銷售。鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIB期，昨日上載價單5號，加推134伙，折實平均呎價約22,715元，並隨即落實周六次輪公開發售248伙。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，最新加推的價單5號單位，折實價718.2萬至2,030.7萬元，折實呎價18,558至27,219元。最低售價及呎價單位為第5B座2樓C室一房戶，實用面積387方呎，折實呎價約18,558元。次輪開售於當日上午10時起展開銷售程序，並劃分3個揀樓時段，最優先的V組買家須購3至8伙。
高臨5日收千五票
另一個同期開售的樓盤，資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，過去5日累收約1,500張入票，按周五首輪公開發售104伙計，暫超額認購約13.4倍。該公司執行董事何樂輝稱，公開發售單位將於明日下午3時截票。
該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻指，目前暫錄逾10組大手客有意認購多於一伙，最大手的準買家計劃購入4至5伙作投資。為配合該盤銷售部署，利嘉閣地產於尖沙咀栢麗購物大道開設項目旗艦店。此外，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，昨連沽兩伙，共涉3,603.6萬元。
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