新盤焦點：YOHO Hub II平均呎價萬四 返7年前

雷霆（左）表示，The YOHO Hub II的定價已考慮與上期單位的位置及景觀分別。右為陳漢麟。

鐵路盤低開搶客成風，新鴻基地產( 00016 )旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub II，昨日公布首張價單，提供188伙，折實平均呎價約14,338元，不但較逾兩年前的上一期低約28%，亦緊貼同系Grand YOHO 2期於2017年首批定價，即最新開價已重返逾7年前水平。業界指，該盤開價震撼，區內二手交投勢將冰封。

新地副董事總經理雷霆形容，首張價單為「隨行就市價」，集團向來貼市價開盤，定價考慮到今期單位與上期的位置及景觀有別，相信今批價錢為買家所接受。

首批188戶 682萬起 新地代理總經理陳漢麟指，首批188個單位全部位於第8座，實用面積467至905方呎。價單設有3項付款方法，90天即供可享最高15.5%折扣，折實價682.92萬元起，入場戶為8座3樓D室兩房戶，實用面積467方呎，折實呎價14,624元。項目今日起開放現樓示範單位予公眾參觀，周五起收票。

價單所見，首批單位包括低至中高層單位，有47伙折實呎價低於1.4萬元，全屬三房戶。而折實價為「7字頭」的三房單位亦有7伙。另有180天即供及360天即供付款計劃，並提供備用一按及二按。若買家曾租住或曾入票認購該公司指定發展項目，可享一萬元現金回贈。

代理估打殘元朗二手 由新地發展的YOHO系列項目均為元朗指標屋苑。當中，2017年初推出的Grand YOHO 2期，首批166伙，當年折實平均呎價約14,488元。而上一期The YOHO Hub於2021年12月樓花階段時，推出首批206伙，當時折實平均呎價約19,899元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今期項目已屆現樓，屬內地客鍾情類別，料該類買家佔約三成。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該盤開價比同區部分二手樓更低，料區內二手交投短期內急降。

The YOHO Hub II首張價單詳情