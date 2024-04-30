產經

輪商精選：看好港股 參考22627

部分企業公布的業績理想，市場憧憬內地經濟回暖，加上中央早前陸續推出支持經濟及資本市場的措施，昨日港股延續上周升勢，在五一假期前再下一城，恒生指數連升6個交易日，一口氣升穿所有移動平均線，包括被稱為牛熊分界線的250天線，整體成交保持高水平。
淡友留意24119
技術上，港股已升至去年11月以來新高，短期可留意當時高位約於18,200點下方。策略方面，由於短時間內大市錄得巨大升幅，貼價牛證有待登場，投資者可留意市場上的低街貨貼價恒指認購證22627作參考，以行使價於18,982點水平，今年12月到期的認購證為例，能提供的槓桿超過9倍。如反手做淡，可留意恒指認沽證24119，行使價16,418點，7月到期，實際槓桿13倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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