宏觀剖析：固定收益資產攻守兼備

債券收益率通常在美國聯儲局首度減息前幾個月向下，為應對當前環境，建議債券投資者化觀望為行動，開始布局。

倘若投資組合的存續期（即對利率的敏感度）傾向極短時期，不妨考慮適度調整投資組合的存續期。在經濟放緩與利率未來可望降低的背景下，存續期有助投資表現。政府債券作為存續期的代表資產，亦提供充裕流動性。

綜觀信用敏感度較高的資產，例如企業債券與證券化債券，目前息差仍高於過去幾年水平，為債券投資者帶來暌違已久的收益機會。考量企業基本面穩健，預期債市不會出現違約潮與降級潮。此外，未來利率降低後，亦有助於減緩發債企業的再融資壓力。

國債信用資產平衡布局 然而，投資者應該擇優慎選信用債券，同時聚焦流動性。在經濟趨緩的環境中，「CCC」等級企業債券與較低評級的證券化債券最易受到衝擊。長天期投資級別企業債券亦可能波動起伏，且目前價格已高。相較於長債，短天期非投資級別債券受惠於收益率曲線倒掛，因此收益更高，且違約風險更低。

在當前環境下，相信政府債券與信用資產在投資組合中能夠扮演重要角色。投資組合若能布局國債與其他對利率敏感的資產，同時搭配具增長潛力的信用資產，可望創造良好投資成果。

同時，考量未來高通脹仍存在，不妨尋求有助對抗通脹的投資策略。在經濟增長放緩下，若能精挑細選債券，可望爭取超額回報。