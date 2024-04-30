高臨周五發售110個單位
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周五首輪發售104伙，同日招標6個單位。
新價單52戶490萬起
項目昨加推第2號價單，涉及52伙，整批折實平均呎價約21,538元。該公司執行董事何樂輝表示，新一批單位屬原價加推，扣除最高15%折扣後，折實售價490.2萬至1,783.8萬元，呎價約17,633至25,231元。最低售價及呎價均為A1座12樓E室，實用面積278方呎。今批單位有8伙，為首推的實用面積707方呎套三房及工作室戶型。
該盤目前已推兩張價單共104伙，佔全盤約四成。集團副常務董事（住宅銷售）畢子鴻補充，項目已累收約1,100張入票。此外，中原為配合銷售，直至5月31日，經該行入市項目的首3名買家，各可獲贈一萬元尖沙咀區購物禮券。
九龍新盤銷情持續，恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK昨沽出1A座26樓A室套三房戶，成交價3,213萬元，呎價約34,290元。該集團與會德豐地產等的同區天瀧，亦以3,390萬元招標售出2座25樓B室三房戶，呎價約33,832元。
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