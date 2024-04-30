高臨周五發售110個單位

新價單52戶490萬起

項目昨加推第2號價單，涉及52伙，整批折實平均呎價約21,538元。該公司執行董事何樂輝表示，新一批單位屬原價加推，扣除最高15%折扣後，折實售價490.2萬至1,783.8萬元，呎價約17,633至25,231元。最低售價及呎價均為A1座12樓E室，實用面積278方呎。今批單位有8伙，為首推的實用面積707方呎套三房及工作室戶型。