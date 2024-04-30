新盤概況：朗賢峯IIA招標售出25戶

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，加推單位包括首度推出第5A座及第5B座單位，折實價701.1萬至1,943.4萬元，折實呎價18,597至28,350元。今批售價及呎價最低單位為第5B座2樓E室一房戶，實用面積377方呎。