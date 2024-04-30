新盤概況：朗賢峯IIA招標售出25戶
熱銷新盤交投持續，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，昨日招標售出25伙，連同第IIB期計累沽285伙，套現逾35億元。
IIB期加推150單位
項目第IIB期昨加推價單4號，提供150伙，折實平均呎價約22,122元。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，加推單位包括首度推出第5A座及第5B座單位，折實價701.1萬至1,943.4萬元，折實呎價18,597至28,350元。今批售價及呎價最低單位為第5B座2樓E室一房戶，實用面積377方呎。
資料顯示，加推單位中的5B座16樓F室兩房戶，實用面積525方呎，折實呎價約21,884元，而價單1號面積及開則大致相若的6B座16樓F室，呎價約20,109元，兩者相差約8.8%。至於昨日招標售出的單位成交價介乎2,014.9萬至3,644.9萬元。
新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨售出6伙，共涉逾4,282.82萬元。
長實集團(01113)馬頭角君柏重新售出6座5樓A室四房戶，實用面積1,624方呎，成交價2,900萬元，較6年前平約23%。
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