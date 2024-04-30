住宅銀主盤存量季挫19％

撤辣後樓市回暖，住宅銀主盤成交量隨之急增，以致同類盤源存量連升3季後明顯回落。代理指出，截至今年3月該類物業存量共207個，按季大減約19.5%。

中原楊明儀指出，相比去年第四季錄得257個住宅銀主盤，上季數量減少50個。不過，由於本月起二手交投開始放緩，相信今季同類存量將會回升。

上季住宅銀主盤當中，佔157個屬於私人住宅，以放盤價格劃分，除了1,000萬至2,000萬元以下的盤源不變外，其他價位均錄跌幅，並以700萬至1,000萬元以下，以及2,000萬或以上兩類跌幅最大，均按季大減約27%，存量跌至19個及22個。

九龍減29% 跌幅最大 以分區統計，九龍區銀主盤存量跌幅最大，按季減少約29%，減至50個。新界區及港島區亦分別按季下挫約19%及10%，同類盤源跌至63個及44個。

此外，市場剛錄該類住宅成交。利嘉閣黃靜顏稱，上水御景峰中層E室銀主單位，實用面積約431方呎，屬兩房間隔，有區內客睇樓後洽購，最終以488萬元成交，呎價約11,323元。