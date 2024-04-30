居屋市場掀蝕讓潮，沙田康林苑月內連錄兩宗損手個案，該盤兩房單位於已補價自由市場以338萬元成交，近9年帳面貶值約13.3%。

富堡城物業廖志財表示，上述單位為C座中層3室，實用面積約401方呎，有裝修，叫價408萬元，約4個月累減70萬元沽出，呎價約8,429元，原業主於2015年6月以390萬元購入，帳面蝕52萬元。事實上，近日屯門美樂花園及富健花園都錄蝕讓成交。