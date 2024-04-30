康林9年貶值13%
居屋市場掀蝕讓潮，沙田康林苑月內連錄兩宗損手個案，該盤兩房單位於已補價自由市場以338萬元成交，近9年帳面貶值約13.3%。
富堡城物業廖志財表示，上述單位為C座中層3室，實用面積約401方呎，有裝修，叫價408萬元，約4個月累減70萬元沽出，呎價約8,429元，原業主於2015年6月以390萬元購入，帳面蝕52萬元。事實上，近日屯門美樂花園及富健花園都錄蝕讓成交。
錦鞍移民盤賣335萬
移民盤繼續平賣。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山錦鞍苑C座中層10室兩房戶，實用面積約401方呎，原業主移民賣樓，約3個月減價逾50萬元，已補價賣335萬元，屬近3年新低，並重返約9年前價位，呎價約8,354元。
白居二客購買力支持下，未補價第二市場居屋交投續向上。中原冼子明稱，小西灣富怡花園3座中層H室三房戶，減價32萬元，獲該類買家以418萬元購入，呎價約7,061元。該行廖忠堅透露，藍田康逸苑B座高層6室，套三房設計，以615萬元綠表價易手，呎價約9,462元。
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