藍籌盤交投縮逾半

月內173宗 第一城插近八成最傷 撤辣效應如曇花一現，4月二手樓市已打回原形。10大屋苑暫錄約173宗買賣，重返年初時水平，較3月全月更急跌約53%，當中約八成項目交投回落，而上車盤沙田第一城及天水圍嘉湖山莊「最傷」，期內均錄近八成的跌幅。

嘉湖三房虧損90萬 3月整體二手交投彈升，沙田第一城錄約54宗買賣，創逾3年新高，惟4月暫錄約11宗，平均實用呎價約13,057元，按月跌幅約2.4%，屬藍籌中最傷。中原伍錦基表示，市場聚焦一手，屋苑交投減慢，近日該盤14座中層A室套三房戶，實用面積約819方呎，議價後以920萬元易手，呎價約11,233元。

嘉湖山莊本月暫錄約18宗買賣，較上月約76宗大幅下挫，平均實用呎價按月跌約1.7%至約8,470元。該行伍耀祖稱，筍盤消化，新盤爭相減價，屋苑只有平盤才能吸引買家。翠湖居2座低層D室，實用面積約546方呎，三房間隔，減價至455萬元成交，呎價約8,333元，原業主持貨約兩年，帳蝕90萬元。

將軍澳有新盤推出，區內新都城4月暫錄約7宗買賣，屬10大屋苑中最靜，按月大減約61%。鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園交投按月跌幅均近60%。失去交投支持下，10大屋苑本月平均實用呎價，有5個較3月底下跌，降幅介乎約0.4至2.4%。

茶果嶺麗港城屬唯一交投上升項目，暫錄約23宗，比上月全月多一宗，業主都要減價吸客。港聯置業方健勝指，該盤26座連天台特色戶，實用面積約748方呎，向為收租物業，約兩星期前交吉，劈價45萬元，成交價954萬元，呎價約12,754元，較約兩年前購入價帳面蝕逾「一球」。

海桃灣兩房售788萬 其他地區都頻現蝕讓及平價買賣。香港置業曾尉倫表示，奧運站海桃灣3座低層C室，實用面積約451方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價52萬元，同區客以788萬元承接，同類型單位做價跌穿「8球」，創近3年新低，呎價約17,472元，逾3年帳面蝕102萬元。

中原蔡天賜指，上水維也納花園2座低層C室套三房戶，議價後以523萬元易手，呎價約7,145元，約7年帳面貶值約11.4%。該行吳嘉權表示，沙田御龍山2座中層C室，以1,046萬元沽出，約3年帳面蝕57.8萬元。

10大藍籌屋苑4月交投表現