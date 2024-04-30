道指高開 10年期美債息降至4.63厘

10年期美國國債孳息率回落至4.63厘左右，美股周一早段靠穩，道指升154點，報38,394點；標指升23點，報5,123點；以科技股為主的納指升93點，報16,021點。

安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier不否認美國聯儲局今次議息後會重申維持限制性貨幣政策立場的必要性，減息前要對通脹持續下降有更大信心，但市場大幅重新評估減息並不合理，考慮中期通脹穩定，聯儲局並無加息壓力，充其量只是押後減息，經濟放緩應有助通脹逐步正常化，下半年開始減息，兩年期債券有吸引力。

安森美展望今季收入跌17% 企業消息方面，安森美半導體（onsemi）指引上季經調整每股盈利1.08美元，按年跌9.24%，指引今季收入16.8億至17.8億美元，以中間值17.3億美元計，按年跌17.39%，遜預期，列帳基準毛利率指引44.1至46.1%，以中間值計按年縮2.3個百分點，經調整每股盈利中間值0.92美元，按年跌30.82%，遠遜預期。安森美早段照升逾2%。

晶科出貨增 純利反減29% 太陽能組件被中國政府封為「出口新三件」之一，其產能過剩卻已演變成貿易糾紛。中概股晶科控股（JKS）旗下已「回A」的主要經營實體晶科能源公布，上季組件出貨量按年激增53.34%，收入居然按年微跌0.29%至230.83億元人民幣，純利更按年挫29.08%至11.75億元人民幣。就算今季組件出貨量中間值相當於按年再升40.76%，已投資N型TOPCon電量平均能源轉換效率逾26%，JKS早段反覆，曾跌逾2%。

此外，微軟行政總裁納德拉今日會見印尼總統維多多，印尼資訊與通訊部官員證實兩人將舉行會議，並稱印尼需要發展科技行業。另納德拉此行亦擬訪問泰國及馬來西亞，參加微軟有關人工智能（AI）的公司活動。