調查：37%餐廳外送收入增

戶戶送（Deliveroo）公布今年首季「餐廳信心指數」調查結果，指出37%受訪餐廳的外送收入錄得增長，逾三分之一表示來自外送平台的收入佔超過三成，反映外送平台對大部分餐廳整體業務扮演十分重要的角色。

上述調查於今年4月1至14日進行，43%受訪餐廳表示來自外送平台收入佔其總收入的10至30%。隨着港人和來港遊客參與全城盛事活動，近40%餐廳認為盛事對其業務產生積極影響，37%表示影響相若。

展望未來，超過40%受訪餐廳預計，香港旅遊業復甦將為其帶來正面影響，而超過40%預計影響將維持不變。另37%餐廳對餐飲業前景感到樂觀，較上一季的26%高。

近七成指難請人 此外，85%餐廳認為外送平台於不久將來仍然重要，甚至將變得更為重要。儘管47%餐廳正在積極招聘員工，但68%餐廳在招聘員工方面面臨挑戰，其中61%受訪餐廳表示使用外送平台有助於減輕勞動力短缺的負擔。

至於近期社會最關注的即棄膠餐具問題，83.3%餐廳認為，如外送平台能以優惠價格提供環保餐廳用品，則能釋除餐飲業對成本上升的憂慮。戶戶送因此早前宣布推出Rooniverse 戶戶送資源站，並投資50萬元，讓合作夥伴以七折優惠採購環保餐廳用品，以減少塑膠廢料，並讓合作夥伴在實施最新環保政策前及過渡期做好充分準備。