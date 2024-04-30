港加密幣現貨ETF今掛牌 首日望吸逾9.7億

本港首批加密貨幣現貨交易所買賣基金（ETF）將於今日掛牌，為4隻ETF作虛擬資產託管的OSL數字證券ETF負責人黃耀榮表示，據現時的初始認購數據，託管產品的資產管理規模（AUM）已超越美國同類產品發行首日表現不少，形容周二公布的實際數據「可為市場帶來驚喜」。

首批合共6隻產品，分別由華夏基金（香港）、嘉實國際及博時國際發行，各發行比特幣及以太幣現貨ETF。

華夏基金：家辦大戶認購 華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富主管朱皓康指，產品的認購反應熱烈，投資者包括大型家族辦公室、加密貨幣礦工等，另有來自中東、新加坡等地的機構投資者，有信心3間發行商首日合共AUM，能超過美國10隻比特幣現貨ETF（除灰度外）首日規模1.25億美元（約9.75億港元），而公司將是3間發行商中最大。

他又指，加密貨幣現貨ETF是直接投資加密貨幣，與現時已上市的加密貨幣期貨ETF相比，更能把握幣價走勢，相信新產品可吸納加密貨幣期貨ETF的投資者。另外，香港的交易時間與美國錯開，有信心可以吸引正在投資美國同類產品的投資者，惟法規僅限香港合格投資者及符合規定的國際投資者投資，內地投資者不能投資。

香港的加密貨幣現貨ETF與美國最大不同，是容許投資者以現金或實物加密貨幣進行申購及贖回。朱氏預期，實物申購能吸引加密貨幣投資者參與ETF市場。

老虎證券推優惠搶客 券商亦積極備戰，互聯網券商老虎證券（香港）宣布，香港客戶交易該6隻加密貨幣現貨ETF，將免佣金及平台費交易。老虎國際合夥人徐楊表示，首批加密貨幣現貨ETF上市，是香港成為國際虛擬資產中心的重要一步，樂見香港資本市場引入嶄新且符合監管的虛擬資產投資產品，令本港投資市場更多元化，並有望吸引更多資金流入本港，繼而擴大香港市場的廣度及深度。