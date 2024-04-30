中小企員工估加薪3.8%

計及財務等因素 四成料凍結多過大公司 香港百物騰貴，打工仔都要開飯應付生活；移民潮和人口老化加劇勞工短缺問題，企業要留住人才，實不容易，惟有完善員工福利和薪酬，才能留住人才推展業務發展。但香港經濟復甦不平衡，中小企經營尤其艱難。近日有金融機構為中小企業打工仔的薪酬進行調查，指考慮到財務狀況及大環境因素，今年的理想加薪幅度平均為3.8%，惟有42%中小企員工認為今年不會加薪，可謂打工仔哀歌。

保誠財險公布其年度保誠「打工仔幸福度調查」，結果顯示，中小企員工在今年的理想加薪幅度平均為5.6%，但將公司的財務狀況及大環境因素納入考慮後，預期的加薪幅度平均為3.8%，與大型企業員工的3.6%相若。

然而，有42%的中小企員工認為今年不會加薪，相比25%大型企業員工認為今年凍薪的比例為高。

薪酬穩定度成去留關鍵 結果又發現，薪酬、穩定的工作、員工福利，以及友善的同事均為中小企留才的關鍵。90%受訪中小企員工表示，薪酬是其決定去留的首要因素，然而工作的穩定性（85%）、與同事/上司關係（81%）及僱員福利（80%）亦是重要的考慮因素，可見中小企打工仔除金錢以外，也會衡量一些非薪酬相關的軟性因素。

調查又指，35%中小企員工對新工作機會持開放態度，人數佔比高於去年的26%。儘管如此，願意留在現職公司的中小企員工比例（55%）仍高於大型企業的員工（51%）。

當被問及對現職公司的滿意度，中小企員工（62%）的滿意度亦稍高於大型企業的員工（58%），主要歸功於與同事的聯繫、與上司建立的和諧關係及獲得應有的薪酬等3大因素。

調查亦發現，59%受訪的中小企員工傾向留在中小企環境工作，遠高於2022年的41%，而傾向留在大型企業的員工比例僅有30%。中小企員工認為與同事擁有和諧關係/公司具人情味（54%）、同事間競爭較少（46%）與更大自由工作度（45%）均是於中小企工作的優點，再次反映中小企打工仔重視「講心」。

不足半數滿意現職福利 80%的中小企員工視僱員福利為去留關鍵，但僅49%中小企員工對現職公司的僱員福利感到滿意，明顯低於2022年的62%。

此外，在僱主提供的保障計劃中，醫療保障（71%）最受青睞，其次為危疾保障（54%）及意外保障（51%）。然而，僅59%受訪中小企員工表示其現職公司有提供醫療相關的福利，遠低於大型企業的80%。中小企員工在獲得醫療保障升級的選項亦明顯減少，在自費保障項目之中，只有16%中小企員工可以折扣價錢購買升級醫療保障，遠低於2022年的42%。

中小企員工調查摘要