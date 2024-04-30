友邦首季新業務價值新高 增回購

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，目標派付率為年度產生的自由盈餘淨額的75%，由今年全年業務起，每年透過股息及股份回購，向股東返還資本。他強調，集團審慎、可持續及漸進的派息政策維持不變，每股常規股息按年增長。