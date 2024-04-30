友邦首季新業務價值新高 增回購
友邦保險(01299)今年首季新業務價值13.27億美元，創季度新高，按固定匯率計按年升31%，按實質匯率計升27%；年化新保費增加26%至24.49億美元。另外，該企宣布從現有股份回購計劃中增添20億美元，使總額增至120億美元，料12個月內完成。
集團首席執行官兼總裁李源祥表示，目標派付率為年度產生的自由盈餘淨額的75%，由今年全年業務起，每年透過股息及股份回購，向股東返還資本。他強調，集團審慎、可持續及漸進的派息政策維持不變，每股常規股息按年增長。
該股昨日升逾6%，收報57.3元；高盛予友邦維持「買入」評級，目標價98元，瑞銀亦維持同樣評級，目標價90元。
富通下季改名周大福人壽
另一險企富通保險宣布，將於今年第三季更名為「周大福人壽保險」，並將推出全新品牌。該企行政總裁葉文傑表示，更名標誌着公司與周大福(01929)品牌的緊密關係，進一步增強客戶信心，以鞏固品牌形象。是次更名及品牌升級，將不會影響公司與業務夥伴之合作模式及客戶保單之日常管理和營運，包括保單的保障、利益、費用及回報等。
中銀香港(02388)今年首季集團提取減值準備前的淨經營收入177.93億元；港元市場利率較前一季度明顯回落，淨息差按季收窄7點子至1.61%。
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