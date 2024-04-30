天齊首3月轉蝕近39億
早前因發出盈利警告而收到深圳交易所關注函的天齊鋰業(09696)昨日宣布，截至今年3月底止首季度蝕38.96億元（人民幣‧下同），較去年同期賺48.75億元由盈轉虧；每股虧損2.38元。該股昨日收報30.6港元，升4.08%。
天齊指，業績倒退主要是鋰產品銷售均價按年大幅下降，鋰產品毛利大跌；且外媒預期公司聯營公司SQM季內業績按年將大幅下降，且SQM基於最新稅務訴訟裁決情況重新審視所有稅務爭議金額的會計處理，料可能將減少其首季淨利潤約11億美元。結合兩者影響，公司於季內確認對該聯營的投資收益按年大跌。期內，天齊從經營活動產生的現金流為31.44億元，按年大跌36.3%。
同時，該企把領導權交棒給新一代。蔣衛平提出辭任董事長職務，續留任執董及名譽主席；蔣衛平之女、公司執董蔣安琪獲董事會選為新董事長，她不再擔任副董事長，均自昨日起生效。
贛鋒營業收入瀉46%
此外，分屬同業的贛鋒鋰業(01772)宣布，今年首季蝕4.38億元，較去年同期賺23.96億元同樣由盈轉虧，每股虧損0.22元。受鋰產品及鋰電池市場波動影響，期內公司營業收入50.57億元，按年大跌46.41%；且銷售費用及管理費用分別按年增加42.02%及102.27%，財務費用更增加50.48%至2.09億元。
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