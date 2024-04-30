天齊首3月轉蝕近39億

天齊指，業績倒退主要是鋰產品銷售均價按年大幅下降，鋰產品毛利大跌；且外媒預期公司聯營公司SQM季內業績按年將大幅下降，且SQM基於最新稅務訴訟裁決情況重新審視所有稅務爭議金額的會計處理，料可能將減少其首季淨利潤約11億美元。結合兩者影響，公司於季內確認對該聯營的投資收益按年大跌。期內，天齊從經營活動產生的現金流為31.44億元，按年大跌36.3%。

同時，該企把領導權交棒給新一代。蔣衛平提出辭任董事長職務，續留任執董及名譽主席；蔣衛平之女、公司執董蔣安琪獲董事會選為新董事長，她不再擔任副董事長，均自昨日起生效。