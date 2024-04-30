比亞迪上季淨利潤多一成

研發費106億 升70% 期內研究及開發費用為該企最大支出，達106.1億元，按年大增70.1%，主要是職工薪酬及物料消耗增加所致；財務費用錄得正現金流1.93億元，主因匯率波動導致匯兌損益變動。其他收益為17.96億元，按年升161.19%，主要是與日常經營活動相關的政府補助增加所致。另受惠於合營公司投資收益增加，投資收益亦升1.53倍至6.21億元。

比亞迪H股股價升1.69%至216.4港元，為大約一個月高位。其A股股價收報221.38元，升0.92%，北向資金成交淨買入424.59萬元，為連續第3日淨買入，累計淨買9.07億元。

比亞迪電子多賺33% 信貸評級機構標準普爾預計，2024至2025年內地輕型汽車銷量將每年增長2至4%，增幅低於去年的5.6%。期間，電動車銷量可能會以每年15至20%速度增長，但較去年逾30%顯著放緩；又謂削減成本將是汽車製造商及供應商的首要任務，原因是內地爆發價格戰，加上電氣化程度不斷提高，利潤率壓力正上升。惟亦有分析指，比亞迪憑藉車型多樣化，由大眾至高端都有，加上在規模效應下，有利於擴大市佔率，可以價換量，修復利潤。

此外，外媒報道，內地電池巨企寧德時代的董事長曾毓群在北京與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克會面，有指是特斯拉擬在自產4680電池方面尋求更多幫助，以便取得便宜的動力電池供應。