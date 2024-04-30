中石油去季純利456億 煉油毛利縮 化工轉盈

中石油上季營業收入按年升10.88%至8,121.84億元，其中銷售業務收入按年升8.64%至5,056.92億元，主要是汽油及柴油國內銷量按年分別升5.42%及1.27%，飛機用的煤油按年多售19.06%，可惜國際貿易業務利潤減少，拖累這個以油站為主的部門錄得經營溢利按年倒退17.07%至67.63億元。