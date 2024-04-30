中石油去季純利456億 煉油毛利縮 化工轉盈
今年表現最強藍籌之一中國石油(00857)公布首季業績，純利按年僅增4.71%至456.83億元（人民幣‧下同），主要被煉油業務毛利收窄拖累。
中石油上季營業收入按年升10.88%至8,121.84億元，其中銷售業務收入按年升8.64%至5,056.92億元，主要是汽油及柴油國內銷量按年分別升5.42%及1.27%，飛機用的煤油按年多售19.06%，可惜國際貿易業務利潤減少，拖累這個以油站為主的部門錄得經營溢利按年倒退17.07%至67.63億元。
為銷售部門供貨的的煉油部門亦見經營溢利按年倒退25.81%，但與中國石油化工(00386)不同，中石油的化工業務已扭虧為盈，錄經營溢利11.45億元，原因包括銷量增加。
賣天然氣經營溢利增21%
中國海洋石油(00883)上季實現油價上升，中石油卻按年微跌0.75%，但上游的油氣及新能源部門仍見經營溢利按年升4.8%至429.65億元，每桶油當量的油氣單位操作成本按年降1.79%至10.38美元。同時，天然氣銷售部門經營溢利按年增長21.5%至123.16億元，原因是銷量增加而進口氣採購成本降低。
中石油季績公告未有業務前景的指引，昨日股價收報7.3港元，跌3.18%。然而，作為參考，大行對中石化下游業務前景不算悲觀，其中美銀證券相信煉油分部今季業績會有改善，油價上漲亦會利好勘探及開發業務，就算化工部門仍會受壓，該行維持中石化「買入」評級，目標價5.5港元。中石化昨低收2.7%，收報4.67港元。
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