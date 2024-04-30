滙豐前大班艾爾敦辭任洲際航天董事

文壹川

該公司去年11月28日一口氣委任艾爾敦等9人為董事，但當時並無一人已和公司訂立任何服務合約或委任函，艾爾敦等4名被委任為獨立非執董的人士有權發出一個月書面通知隨時終止委任，其餘5人為3個月，而艾爾敦就是這批董事第一個「跳船」者。

獨立非執董人數未符要求 此外，艾爾敦辭任後，洲際航天的獨立非執董人數已低於董事會成員人數三分之一，未能符合《上市規則》第3.10A條──上市公司獨立非執董必須佔董事會成員人數至少三分之一。

其實委任再多名人做董事也不能掩蓋洲際航天基本因素方面之疑慮，股價自去年11月28日到昨日收市再瀉逾五成，事關公司更名「航天科技」借殼上市，直到去年底止兩年半，吹噓多時的航天業務一直「零收入」，集團虧損卻持續擴大；大股東文壹川（SUN Fengquan）前年一方面宣布增持公司股份，實際上大幅減持，從大約63%降至不足40%。

洲際航天去年礙於多次向金融機構「撲水」不果，遂向澳洲大型金融機構麥格理發行一年期的可換股債券，「奇葩」之處是麥格理行使換股權，洲際航天才得到融資，可惜事過半年，麥格理僅行使很小部分的換股權。