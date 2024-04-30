4大內銀首季盈利俱跌

淨息差降逾25點子 究其原因，還是5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下跌、既有樓按減息、存款定期化等拖累下，淨利息收益率（淨息差）大跌，工、建、農、中、招按年大跌超過25點子，淨利息收入齊挫，工行和招行尤為嚴重，而這還未反映5年期以上LPR在2月創史上最大減幅。

此外，淨手續費和佣金收入上季俱有不同程度倒退，工行及中行按年各跌2.82%及4.57%、建行及農行各跌8.69%及10.78%，招行及郵儲行更慘，按年各跌19.43%及18.21%。工行的解釋是資本市場波動削弱客戶的投資理財風險偏好，打擊資產管理和代銷基金等收入；招行亦差不多，財富管理手續費及佣金收入按年暴瀉32.59%，還提到信用卡線下交易手續費下降，拖累銀行卡手續費收入按年挫15.79%。

內銀去年已連環降定存息去提振盈利，實際效用如何？招行的數據較4大行詳盡，或可供參考，該行上季客戶存款的年化平均成本率為1.63%，按季低一個點子，加上客戶存款平均餘額按季增速煞車至1.3%，計息負債年化平均成本率按季已持平於1.75%，所以淨息差雖然只有2.02%，按季跌幅已縮至僅兩點子。工行3月底定存餘額較去年底僅升4.46%，建行升7.74%，均較去年全年顯著減慢。

不良貸率普遍回落 不過，問題在於生息資產。就招行而言，佔比第二大的「投資」，上季年化平均收益率僅餘3.17%，按季及按年分別跌4點子和10點子，而佔比最大的貸款及墊款，年化平均收益率為4.07%，按季跌一點子，按年跌34點子。招行稱，新發生業務收益率按年下跌的原因是有效信貸需求不足。

資產質素方面，由於貸款增速往往快過不良貸款生成，3月底，建、農、中、招不良貸款率都低過去年12月底，工行則持平。建行3月底的公司貸款餘額較去年底升逾10%，工行及招行升逾7%。招行稱，上季關注和逾期指標略有波動，但大致可控。

招行3月底樓按餘額按季萎縮（還樓按多過做樓按），可視為樓市購買力差，但不良率僅0.38%，關注率亦僅升至1.06%。內房企業貸款季增6.94%，遠超不良餘額，不良率按季降0.19個百分點至4.82%。該行強調，高信用評級客戶貸款餘額佔逾70%，85%以上開發貸款餘額在一、二線城市的城區。

大型內銀首季業績比併