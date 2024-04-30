佳兆業清盤聆訊延至5‧27

外媒報道，高等法院為了讓佳兆業更多時間與債權人磋商債務重組協議，而決定延期再訊。債券持有人特設小組的代表律師指，雙方雖已就原則協議取得進展，但還受制於一些條件。

此外，作為重組建議一部分的新票據額外抵押，曾寶寶將於重組生效日或之前將其所持有總股本10%的託管股份存入境外的獨立託管帳戶，以備悉數支付相關到期利息的所有相關現金部分。

摩通發表報告提醒，內房股自4月中旬觸底以來，已累計反彈16%，但內地房地產行業今年以來仍表現落後。事實上，行業基本面可以說正在變得更差，因4月銷情比預期差，4月至今的銷售額按年降40%；與4年平均水平相比，4月至今的銷售額亦挫57%，且是近年來單月最差。

摩通憂內房股反彈短暫 摩通認為，行業的可持續反彈需看到可持續的銷售復甦，以及更強力的政策應對。換言之，今輪內房股股價漲勢或只屬短暫。