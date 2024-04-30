佳兆業清盤聆訊延至5‧27
儘管內地樓市限購措施陸續在多地撤退，但房企境外負債的解決方案僅在緩慢推進，有機會成為清盤呈請聆訊獲延期的擋箭牌。昨日佳兆業集團(01638)遭花旗國際入稟的清盤呈請聆訊，已獲香港高等法院批准進一步押後至5月27日舉行。因此，仍有大行對近日內房股抽升不為所動，料反彈勢頭不會有太大的上行空間。
外媒報道，高等法院為了讓佳兆業更多時間與債權人磋商債務重組協議，而決定延期再訊。債券持有人特設小組的代表律師指，雙方雖已就原則協議取得進展，但還受制於一些條件。
旭輝控股集團(00884)與其境外債券持有人小組就全面解決方案，原則上達成一致，該小組持有人共持有或控制旭輝優先票據、永續債及可轉股債券本金總額約43%。針對總體境外負債，公司目標削減約33億至40億美元債務，及制訂可持續的攤銷時間表，考慮提供6個選項包括本金削減和轉股等。
花樣年更新債務重組條款
多次延後境外債重組協議限期的花樣年(01777)昨更新協議的重組條款，及與持有現有票據未償還本金總額32%的債券持有人小組簽訂重組支持協議。為支持重組建議，控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元，作為新股東貸款，用作建議重組費用及開支提供資金。
此外，作為重組建議一部分的新票據額外抵押，曾寶寶將於重組生效日或之前將其所持有總股本10%的託管股份存入境外的獨立託管帳戶，以備悉數支付相關到期利息的所有相關現金部分。
摩通發表報告提醒，內房股自4月中旬觸底以來，已累計反彈16%，但內地房地產行業今年以來仍表現落後。事實上，行業基本面可以說正在變得更差，因4月銷情比預期差，4月至今的銷售額按年降40%；與4年平均水平相比，4月至今的銷售額亦挫57%，且是近年來單月最差。
摩通憂內房股反彈短暫
摩通認為，行業的可持續反彈需看到可持續的銷售復甦，以及更強力的政策應對。換言之，今輪內房股股價漲勢或只屬短暫。
萬科企業(02202)昨公布，3月底止今年首季虧損3.61億元（人民幣‧下同），按年盈轉虧，原因是結算規模下降，以及開發業務毛利率下滑6.7個百分點至10.5%，每股虧損3.05分；3月底止扣除預收款後的負債率為64.9%，持有貨幣資金830.7億元，可覆蓋一年內到期有息債務。
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